"Gefragt - Gejagt": Fünfte Staffel wieder mit Rekord

Am Donnerstag endete die - im Vergleich zu den letzten Jahren etwas kürzere - fünfte Staffel von "Gefragt - Gejagt". Und erneut gelang es der von Alexander Bommes präsentierten Quizshow, Reichweite und Marktanteil zu steigern.



27.09.2019 - 13:07 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2019 - 13:07 Uhr

Seit der Einführung der Quiz-Schiene am ARD-Vorabend kennen die Quoten dort nur einen Weg: Nach oben. Das hat sich auch bei der mittlerweile fünften Staffel von "Gefragt - Gejagt" im Ersten nicht geändert. Im Schnitt schalteten zwischen Mitte Juni und Ende September in diesem Jahr 2,39 Millionen Zuschauer ein, wenn am Vorabend gegen 18 Uhr die Jagd wieder begann. Das waren nochmal fast 200.000 mehr als im vergangenen Jahr. In der Spitze waren sogar 2,92 Millionen Zsuchauer mit dabei.

Bemerkenswert ist die Entwicklung der Marktanteile über die Jahre hinweg: Die erste Staffel kam noch auf vergleichsweise bescheidene 9,7 Prozent beim Gesamtpublikum, die zweite Staffel holte 11,4 Prozent, Staffel 3 lag im Schnitt dann schon bei 13,2 Prozent Marktanteil, im vergangenen Jahr reichte es dann für 14,1 Prozent, in diesem Jahr standen schon stolze 15,4 Prozent Marktanteil zu Buche. Ob das so weiter gehen kann, wird sich im kommenden Jahr zeigen, eine weitere Staffel ist bereits angekündigt.

ARD-Vorabendkoordinator Frank Beckmann: "Fünfte Staffel, fünfter Rekord - auf Alexander Bommes und sein Team ist Verlass! Ich gratuliere zum erneuten Bestwert, der die Latte fürs nächste Jahr allerdings ganz schön hochlegt. Ich drücke die Daumen, dass 2020 der sechste Rekord gelingt und freue mich auf die neuen Folgen!"

Nachdem heute am Vorabend zunächst mal die Leichtathletik-WM auf dem Programm steht, übernimmt ab kommender Woche dann wieder "Wer weiß denn sowas?" das Ruder. Die Rateshow mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton ist noch erfolgreicher als "Gefragt - Gejagt". Die vergangene Staffel erzielte im Schnitt sogar einen Marktanteil von 17,3 Prozent und erreichte 3,12 Millionen Zuschauer. In der Spitze hatten sogar über vier Millionen am Vorabend eingeschaltet. Wer die Jäger schon vermisst, der kann am 4. Oktober zwei davon übrigens in "Wer weiß denn sowas?" sehen: Sebastian Jacoby und Klaus Otto Nagorsnik werden dann zu Gast sein.



