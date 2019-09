"heute-show" gewinnt noch einmal viele Zuschauer hinzu

© ZDF/Willi Weber

Nach der vergleichsweise verhaltenen Rückkehr aus der Sommerpause hat die "heute-show" jetzt wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Erstmals seit Ende April schalteten über vier Millionen Zuschauer ein, auch bei den Jungen lief's prächtig.



28.09.2019 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 28.09.2019 - 09:10 Uhr

Die Quoten der "heute-show" nehmen allmählich wieder Fahrt auf: In dieser Woche verzeichnete die ZDF-Nachrichtensatire mit Oliver Welke durchschnittlich 4,16 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil bei starken 19,3 Prozent lag. Alleine im Vergleich zur Vorwoche kamen somit eine halbe Million Zuschauer hinzu, seit dem Ende aus der Sommerpause steigerte sich die "heute-show" sogar um eineinhalb Millionen. Zugleich war es für die Sendung die höchste Reichweite seit Ende April.

Zuschauer-Trend: heute-show



Und auch beim jungen Publikum gab's noch einmal ein kräftiges Plus: Dort entsprachen 990.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren einem starken Marktanteil von 14,8 Prozent, was für den dritten Rang in den Tagescharts reichte. "Sketch History" nutzte den guten Vorlauf und hielt direkt danach noch 2,26 Millionen Zuschauer sowie 9,8 Prozent der Jungen bei der Stange. Zum Start in den Abend hatten sich "Die Chefin" und "Schuld nach Ferdinand von Schirach" dagegen nur mit Werten von 6,8 und 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen müssen.

Ungleich besser lief's jedoch beim Gesamtpublikum, wo "Die Chefin" mit 5,48 Millionen Zuschauern sowie 19,0 Prozent Marktanteil den Tagessieg verzeichnete, ehe "Schuld" im Anschluss noch auf 3,84 Millionen Zuschauer kam. Zwischen beiden ZDF-Krimis sortierte sich die ARD-Komödie "Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester" ein, die 4,44 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte und auf 15,5 Prozent Marktanteil kam. Gut lief's zudem bei den 14- bis 49-Jährigen, wo der Film mit 9,3 Prozent noch vor der Hollywood-Konkurrenz von ProSieben und RTL II landete.

Luft nach oben besteht derweil für die Leichathletik-WM, die im Ersten ab dem Nachmittag auf 1,84 Millionen Zuschauer und 10,8 Prozent Marktanteil. Ohne Quiz-Konkurrenz lockte die "SOKO Wien" im ZDF-Vorabendprogramm 3,68 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und holte starke 21,2 Prozent Marktanteil. Generell war das ZDF mit einem Tageswert von 15,1 Prozent lockerer Marktführer beim Gesamtpublikum. Sieben der zehn meistgesehenen Sendungen des Tages liefen im Zweiten.

Teilen