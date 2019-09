Nur wenige Zuschauer für neuen Serien-Talk bei One

© One

Weniger als 100.000 Zuschauer verfolgten am Freitag den Auftakt von "Seriös" bei One. Der neue Serien-Talk konnte den starken Vorlauf von Dieter Nuhr damit nicht für sich nutzen. Andere kleine Sender waren ungleich erfolgreicher.



28.09.2019 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 28.09.2019 - 09:22 Uhr

Alle sprechen über Serien - doch Anderen beim Sprechen über Serie zuzuschauen, erwies sich zumindest am Freitagabend noch nicht als der erhoffte Erfolg für One. Mit der ersten Ausgabe des Serien-Talks "Seriös" verzeichnete der Spartensender um 21:00 Uhr jedenfalls nur sehr überschaubare Zuschauerzahlen: Lediglich 80.000 Zuschauer schalteten bei der Premiere ein und sorgten damit für nur 0,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar bloß für 0,2 Prozent.

Dabei hatte One der neuen Show einen starken Vorlauf zur Seite gestellt: Die Wiederholung von "Nuhr im Ersten" verzeichnete im Vorfeld nämlich noch 380.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 1,3 Prozent beim Gesamtpublikum, bewegte sich also deutlich über dem Senderschnitt. Auch der im Anschluss an "Seriös" gezeigte Spielfilm "Sommerfest" erwies sich mit 240.000 Zuschauern als deutlich gefragter.

Weitaus erfolgreicher war derweil ZDFneo unterwegs, wo "Death in Paradise" mehr als 800.000 Zuschauer erreichte und auch beim jungen Publikum mit Marktanteil von bis zu 2,0 Prozent punktete. Stark liefen aber auch die Sitcom-Wiederholungen bei RTLplus, allen voran "Die Camper", die den Marktanteil in der Zielgruppe zwischenzeitlich auf bis zu 2,5 Prozent anstiegen ließen. Bei Nitro kam "Medical Detectives" zudem am späten Abend auf teils mehr als vier Prozent.

Und auch für Super RTL sah es überzeugend aus: Erst lockten "Die Croods" 810.000 Zuschauer vor den Fernseher und erzielten stolze 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, dann verzeichnete "Columbo" noch 3,6 Prozent. Das reichte, um sich locker gegen den Disney Channel durchzusetzen. Dort kam "Mune - Die Wächter des Mondes" zum Start in den Abend auf 300.000 Zuschauer sowie 1,9 Prozent Marktanteil, anschließend ging der Marktanteil mit der "Nanny" und "Marley & Ich" auf 0,7 Prozent zurück.

Teilen