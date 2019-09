"The Voice" und "Das große Backen" steigern sich deutlich

© P7S1/Richard Hübner

Frohe Kunde für Sat.1: "The Voice of Germany" hat sich am Sonntagabend ein ganzes Stück besser geschlagen als in der Vorwoche. Auch "Das große Backen" konnte sich deutlich steigern. Wenig Hoffnung gibt's jedoch für das Faisal-Kawusi-Quiz.



30.09.2019 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 30.09.2019 - 09:01 Uhr

Sat.1 hat am Sonntag nur knapp die Tagesmarktführerschaft verpasst. Mit einem Marktanteil von 10,8 Prozent lag der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen lediglich 0,6 Prozentpunkte hinter RTL, das zum Wochenausklang vor allem mit der Formel 1 punkten konnte. Am Abend ging "The Voice of Germany" als größter "Tatort"-Verfolger hervor: 1,53 Millionen junge Zuschauer sorgten für sehr gute 16,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - im Vergleich zur Vorwoche gewann Sat.1 damit über einen Prozentpunkt hinzu.

Insgesamt schalteten 3,03 Millionen Zuschauer ein, sodass die Marke von drei Millionen erstmals seit dem Staffel-Auftakt wieder geknackt werden konnte. "Die Martina Hill Show" schlug sich im weiteren Verlauf des Abends wacker und hielt nach 23 Uhr immerhin noch 1,28 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei ordentlichen 11,2 Prozent lag.

Zuschauer-Trend: The Voice of Germany



Kaum noch Hoffnung gibt's jedoch für die neue Show mit Faisal Kawusi. "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" kam trotz Erstausstrahlung auf neuem Sendeplatz nicht über 400.000 Zuschauer sowie 4,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinaus. Damit lief es sogar noch schlechter als vor einer Woche, als auf diesem Sendeplatz noch Wiederholungen des Formats zu sehen waren.

Ungleich mehr Freude bereitet Sat.1 dagegen der Blick in die Daytime, wo "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" mit 13,6 Prozent Marktanteil überzeugte und "Das große Backen" schließlich mit 13,5 Prozent einen neuen Staffel-Rekord markierte. Insgesamt erreichte die Show 2,17 Millionen Zuschauer und damit über eine halbe Million mehr als in der vergangenen Woche. Zugleich lag "Das große Backen" deutlich vor der RTL-Sendung "Comeback oder weg?", die am Vorabend bei 1,97 Millionen Zuschauern sowie 10,7 Prozent Marktanteil verharrte.

