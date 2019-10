Neues Tief für "Young Sheldon", "Simpsons" in Quoten-Not

© Warner Bros.

Der Comedy-Montag von ProSieben läuft derzeit nicht vollends rund. Zwar überzeugte "The Big Bang Theory" mit neuer Folge und Wiederholungen, doch "Young Sheldon" musste einen neuen Tiefstwert hinnehmen. "Die Simpsons" waren erneut einstellig.



01.10.2019 - 09:58 Uhr von Alexander Krei 01.10.2019 - 09:58 Uhr

Bei ProSieben gerät der Comedy-Monat zunehmend in Schieflage. Während sich "The Big Bang Theory" um 20:15 Uhr mit einem Marktanteil von 14,6 Prozent in der Zielgruppe gut schlug und den Sender vorübergehend zum Marktführer machte, zeigte der Trend im Anschluss spürbar nach unten. "Young Sheldon" unterbot in dieser Woche den bisherigen Tiefstwert deutlich - mit nur noch 11,0 Prozent Marktanteil lief's fast zwei Prozentpunkte schlechter als zuletzt.

Insgesamt wollten nur noch 1,41 Millionen Zuschauer den "Big Bang"-Ableger sehen und damit noch einmal über 200.000 weniger als beim bisherigen Tief. "The Big Bang Theory" hatte zuvor noch 1,85 Millionen Zuschauer zu ProSieben gelockt. Richtig enttäuschend verlief der Abend jedoch für die "Simpsons", die trotz neuer Folge um 21:15 Uhr nicht über 920.000 Zuschauer sowie 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskamen. Eine Wiederholung musste sich später mit 8,2 Prozent begnügen.

Ab 22:15 Uhr sorgten zwei alte Folgen von "The Big Bang Theory" allerdings wieder für bessere Laune in Unterföhring: Mit Marktanteile von 12,0 und 14,3 Prozent überzeugte die Sitcom, die damit auch bei "Late Night Berlin" für Rückenwind sorgte. Zwar schlug sich die Show mit Klaas Heufer-Umlauf längst nicht so gut wie vor einer Woche, doch mit 490.000 Zuschauern sowie 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hielt sich "Late Night Berlin" am späten Abend wacker im Rennen.

Problematisch verlief der Abend für Sat.1, wo die Komödie "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" zunächst unspektakuläre 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte und die "Akte" direkt danach auf 5,3 Prozent sowie insgesamt 670.000 Zuschauer fiel. Das Magazin verharrte damit nun schon die vierte Woche in Folge auf unbefriedigendem Quoten-Niveau. Schlechte Nachrichten kommen für den Sender zudem vom Vorabend, wo die "Ruhrpottwoche" diesmal katastrophale 2,8 Prozent Marktanteil schaffte.

