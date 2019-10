"Survivor" bleibt bei Vox auch am späten Abend ein Flop

© TVNow/Rosa Pelzer

Mit der Verschiebung von "Survivor" hat sich Vox um 20:15 Uhr etwas Luft verschafft, wirklich zufrieden sein kann man aber nicht. Die Abenteuershow lief derweil auch am späten Abend schlecht. Bei Kabel Eins verbesserte "Achtung Kontrolle" die Situation am Vorabend spürbar.



01.10.2019 - 10:26 Uhr von Timo Niemeier 01.10.2019 - 10:26 Uhr

Weil "Survivor" mit seinen ersten beiden Ausgaben auf weniger als eine Million Zuschauer gekommen ist und der Marktanteil in der Zielgruppe zuletzt bei 4,6 Prozent lag, hat Vox die Show kurzerhand um zwei Stunden nach hinten verschoben. Aber auch dort lief es jetzt alles andere als nach Plan: Mit nur 4,4 Prozent Marktanteil stellte man in der Zielgruppe einen neuen Tiefstwert auf. Am späten Abend kam das Format nur noch auf 580.000 Zuschauer ab drei Jahren.

Um 20:15 Uhr konnte "Goodbye Deutschland" die Situation unterdessen wieder etwas entspannen, auch wenn man noch nicht vollends zufrieden sein kann. Mit 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und 1,16 Millionen Gesamtzuschauern lief es aber besser als für "Survivor" in den zwei Wochen zuvor. Damit lag Vox übrigens auch vor RTL II, das mit "Love Island" am Montag auf 840.000 Zuschauer und 6,3 Prozent Marktanteil kam.

Am Nachmittag war RTL II dagegen nicht so erfolgreich unterwegs, so lief die erste Ausgabe von "Hilf mir! Die volle Dröhnug" um 16 Uhr mit nur 2,7 Prozent Marktanteil richtig schlecht. Lediglich 170.000 Menschen schalteten ein. "Krass Schule" kam danach auf nicht viel bessere 3,0 Prozent. "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" machten ihre Sache im Anschluss mit 6,5 und 6,4 Prozent zwar besser, blieben aber damit hinter ihren Normalwerten zurück.

Die richtige Entscheidung von Kabel Eins war es wohl, das "Quiz mit Biss" aus dem Programm zu nehmen. Die Sendung erzielte zuletzt mit Mühe durchschnittlich dreieinhalb Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Das kurzfristig ins Programm genommene "Achtung Kontrolle" schaffte nun auf Anhieb 4,6 Prozent. 620.000 Menschen schalteten ein, "Quiz mit Biss" schaffte zuletzt in der Spitze lediglich 580.000 Zuschauer. Mit dem Spielfilm "Auf der Flucht" erreichte Kabel Eins in der Primetime zudem gute 5,9 Prozent Marktanteil, 1,19 Millionen Menschen sahen zu. "Alien vs. Predator" kam danach noch auf 6,5 Prozent.

