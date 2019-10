"True Story" verliert Zuschauer, "Love Island" zweistellig

© TVNow

Mit der "Höhle der Löwen" hat Vox am Dienstag den Tagessieg in der Zielgruppe eingefahren, "True Story" musste im Anschluss dennoch viele Zuschauer abgeben. Bei RTL II schaffte "Love Island" einen knapp zweistelligen Marktanteil.



02.10.2019 - 09:55 Uhr von Timo Niemeier 02.10.2019 - 09:55 Uhr

Am Dienstag ist Vox derzeit unschlagbar, das war auch in dieser Woche so. Die neueste Ausgabe von "Die Höhle der Löwen" kam auf 1,60 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, kein anderer Sender war in dieser Altersklasse erfolgreicher. Der Marktanteil der Gründershow lag bei gewohnt starken 18,2 Prozent. Insgesamt schalteten 2,87 Millionen Menschen ein.

Die neue Comedy-Show "True Story" holte im Anschluss zwar ebenfalls noch gute 9,3 Prozent, musste im Vergleich zum Vorprogramm aber deutlich Federn lassen. Und auch im Vergleich zur Auftaktausgabe vor einer Woche ging es bergab, damals erzielte das Format mit Michael Mittermeier und Roland Trettl noch 12,3 Prozent. Von den damals 1,02 Millionen Zuschauern waren in Woche zwei noch 770.000 übrig. Letztendlich sicherte sich Vox dank der "Löwen" mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,1 Prozent die Tagesmarktführerschaft. Gut verlief der Abend auch für RTL II: Zunächst kam "Armes Deutschland" auf 1,19 Millionen Zuschauer, in der werberelevanten Zielgruppe entsprach das 7,9 Prozent. "Love Island" steigerte sich danach auf 10,0 Prozent - die Realityshow erzielte damit zum zweiten Mal in der laufenden Staffel einen zweistelligen Marktanteil. 850.000 Menschen sahen sich die Sendung ab 22:15 Uhr noch an. Weiter große Probleme hat derweil RTL: Mit 1,52 Millionen Zuschauern lief "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" zwar so gut wie noch nie in diesem Jahr, der Marktanteil blieb trotzdem bei sehr enttäuschenden 9,7 Prozent hängen. "Vera unterwegs" verabschiedete sich im Anschluss zudem mit nur 10,3 Prozent - das war zwar der höchste Marktanteil von Staffel zwei, aber eigentlich noch viel zu wenig für RTL. Ob es mit der Doku-Reihe weitergehen wird, erscheint also unklarer denn je.

