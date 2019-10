"The Taste" meldet sich mit neuem Tiefstwert zurück

© Sat.1/Benedikt Müller

Ein echter Quotenhit ist "The Taste" noch nie gewesen, zuletzt reichte es zu allenfalls soliden Quoten. Die neue Staffel ist nun in Sat.1 aber sehr schlecht gestartet, einen niedrigeren Marktanteil als zum Auftakt in die neue Runde holte das Format noch nie.



03.10.2019

Die Rückkehr von "The Taste" in das Sat.1-Programm ist misslungen. Am Mittwochabend kam die Kochshow auf lediglich 1,13 Millionen Zuschauer, 520.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Damit holte die Sendung in der umworbenen Zielgruppe nur 6,4 Prozent Marktanteil - schlechter lief es für "The Taste" bislang überhaupt noch nie. Und das will schon was heißen - die Kochshow war in der Vergangenheit nie ein Überflieger, die letzte Staffel kam im Schnitt auf etwa 8,9 Prozent Marktanteil.

Im Anschluss erreichte Sat.1 mit seiner Rankingshow "Top Ten!" noch 5,8 Prozent Marktanteil, 650.000 Menschen sahen zu. Und weil auch der Vorabend noch immer brach liegt, erzielte Sat.1 am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von nur 7,6 Prozent. Damit landete man nur knapp vor dem ZDF, das es dank vieler Sportübertragungen auf 7,3 Prozent brachte.

Aber auch ProSieben hatte am Mittwoch gröbere Probleme und kam letztlich nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,8 Prozent - eigentlich viel zu wenig. So erzielten zwei Folgen "9-1-1 Notruf L.A." mit 7,2 und 6,4 Prozent nacheinander neue Allzeit-Tiefs, nur etwas mehr als eine Million Menschen sahen sich die US-Serie an. Zwei Episoden "Atlanta Medical" fielen danach sogar noch auf 5,2 und 5,8 Prozent. Am Vorabend blieben zudem die "Simpsons" bei einstellen Werten hängen. Das alles trug zum sehr enttäuschenden Tagesmarktanteil bei, wobei vor allem die schwache Primetime ProSieben weh tut. Seit dem Start Mitte September liegt "9-1-1 Notruf L.A." sehr deutlich unter den Normalwerten des Senders.

