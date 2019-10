"Love Island" rettet RTL II-Abend, Sat.1 fährt mit Film gut

© RTL II

Weder die Sozialdokus am Nachmittag noch "Pop Giganten" am Abend konnten bei RTL II überzeugen - wie gut, dass dann noch "Love Island" kam. Sat.1 fuhr mit dem Film "Vier gegen die Bank" immerhin deutlich besser als sonst mit Serien.



04.10.2019

RTL II setzte am Tag der Deutschen Einheit nachmittags über viele Stunden auf Sozialdokus - doch während das Genre dem Sender sonst meist sehr gute Quoten beschert, sah es diesmal ziemlich mau aus. Die neue Folge von "Abgestempelt!? Has Sarpei will's wissen" kam am Vorabend beispielseweise nicht über 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Insgesamt hatten 470.000 Zuschauer eingeschaltet. Die Wiederholung der Folge aus dem vergangenen Jahr kam am Nachmittag schon nur auf 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und auch drei Folgen "Das denkt Deutschland" dazwischen mussten sich mit sehr mageren Marktanteilen zwischen 2,4 und 3,4 Prozent zufrieden geben.

In der Primetime ging's für RTL II dann zunächst enttäuschend weiter. Eine neue Folge der "Pop-Giganten" zum Thema "Hits zur Wende - 30 Jahre Mauerfall" blieb um 20:15 Uhr bei 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. 750.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Es wäre also wohl ein rundum verkorkster Feiertag geworden, wenn um 22:15 Uhr dann nicht noch "Love Island" auf dem Programmplan gestanden hätte - und das präsentiert sich derzeit in sehr guter Form, nachdem man zuletzt das Drama auf der Liebesinsel mit der Verkündung, dass eine der Kandidatinnen außerhalb der Villa vermeintlich einen Freund hat, nochmal anheizte. Angesichts des schwachen Vorlaufs sind die erreichten 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in jedem Fall ein hervorragender Wert. 910.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. "Reeperbahn privat!" konnte im Anschluss den Marktanteil sogar noch auf 9,5 Prozent steigern.

Bei Sat.1 dürfte man unterdessen ganz froh sein, dass man anders als Sat.1 und RTL am Feiertag nicht aufs Regelprogramm gesetzt hatte. Nachdem die US-Krimiserien sich dort zuletzt sehr schwer taten, holte der Film "Vier gegen die Bank" - der u.a. mit Michael Bully Herbig, Til Schweiger, Jan Josef Liefers und Matthias Schweighöfer mit sehr prominenten Namen besetzt war - 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,88 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Männerhort" tat sich danach dann allerdings schon schwerer und blieb bei mageren 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen.

Sehr gut in den Abend gestartet ist auch Vox, wo der Film "Ghostbusters" um 20:15 Uhr mit 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. 1,24 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch hier ging's im weiteren Verlauf des Abends aber nach unten: "Rage - Tage der Vergeltung" blieb sich ab 22:31 Uhr bei nur 5,7 Prozent Marktanteil hängen.

