"Ninja Warrior" legt weiter zu, Luke stabilisiert sich

"Ninja Warrior Germany" setzte seinen Aufwärtstrend weiter fort und markierte wieder einen Staffel-Bestwert. Chris Tall wusste diese Vorlage aber überhaupt nicht zu nutzen. In Sat.1 stabilisierte sich die "Greatnightshow" - doch danach sah es ganz düster aus



05.10.2019 - 09:16 Uhr von Uwe Mantel 05.10.2019 - 09:16 Uhr

Vor knapp drei Wochen legte "Ninja Warrior Germany" noch einen etwas schwächer als gewohnten Start hin - doch inzwischen ist die Physical Gameshow wieder voll in der Erfolgsspur. Von Woche zu Woche stieg seither die Zuschauerzahl an, auch diesmal schalteten wieder fast 200.000 mehr ein als noch zwei Wochen zuvor: 2,54 Millionen waren es, die am Freitagabend mit den Kandidaten mitfieberten, das sorgte für einen Marktanteil von 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Noch erheblich besser sah es bei den 14- bis 49-Jährigen aus, wo der Marktanteil um zwei Prozentpunkte auf nun hervorragende 18,0 Prozent zulegte.

Zuschauer-Trend: Ninja Warrior Germany



So beeindruckend die Entwicklung von "Ninja Warrior Germany" ist, so ernüchternd ist zugleich der Blick auf "Darf er das? Die Chris Tall Show". Schon in den vergangenen Wochen wusste Chris Tall die starke Vorlage durch "Ninja Warrior Germany" kaum zu nutzen - und obwohl sie diesmal noch stärker ausfiel, musste "Darf er das?" nun sogar einen neuen Tiefstwert hinnehmen. So reichte es diesmal nur noch für 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, deutlich weniger als der RTL-Senderschnitt. 940.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt.

Während "Ninja Warrior Germany" von Woche zu Woche zulegte, ging es für die zeitgleich gestartete "Greatnightshow" von Luke Mockridge nach einem guten Start in die andere Richtung. Immerhin: In dieser Woche konnte zumindest mal der Abwärtstrend gestoppt werden. Die Reichweite blieb mit 1,12 Millionen Zuschauern stabil, auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verharrte mit 9,2 Prozent auf dem Wert der Vorwoche. Damit liegt die "Greatnightshow" zumindest weiterhin über dem Sat.1-Senderschnitt. Enttäuschend ist aber auch hier, dass es Sat.1 nicht gelingt, die Zuschauer auch im weiteren Verlauf des Abends zu halten. Daran konnte auch der Wechsel von "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" zu "Mord mit Ansage" in der vergangenen Woche nichts ändern.

Denn "Mord mit Ansage" blieb auch in Woche 2 wieder bei sehr mageren 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. Dass die Gesamt-Zuschauerzahl mit 720.000 um 140.000 höher ausfiel als noch sieben Tage zuvor, ist da wohl nur ein schwacher Trost - zumal "Nightwash" im Anschluss mit nur 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf einen neuen Tiefstwert fiel. 480.000 Zuschauer wurden hier insgesamt noch gezählt. Auch hier sahen zwar im Schnitt 80.000 Zuschauer mehr zu als sieben Tage zuvor, der Marktanteil von 3,4 Prozent ist aber auch beim Gesamtpublikum völlig enttäuschend.

