Endspurt: "Love Island" mit höchstem Marktanteil 2019

© obs/RTL II

Kurz vor dem Finale am Montag steigerte sich "Love Island" am Freitagabend auf über elf Prozent Marktanteil und damit einen neuen Bestwert, was nicht nur an der späteren Sendezeit lag. Zuvor schlug sich RTL II auch schon mit einem Film gut.



05.10.2019 - 09:45 Uhr von Uwe Mantel 05.10.2019 - 09:45 Uhr

Die dritte Staffel von "Love Island" war für RTL II zwar wieder ein Erfolg, konnte über weite Strecken aber nicht an die Quoten des Vorjahres, als im Schnitt über 9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht wurden, anknüpfen. In der letzten Woche zog das Interesse nun aber nochmal deutlich an - und gipfelte nun in einem Staffel-Bestwert am Freitagabend: Satte 11,4 Prozent Marktanteil wurden hier erzielt - das entsprach auch dem besten Wert, der im vergangenen Jahr erzielt wurde. Geholfen hat dabei auch die spätere Sendezeit - diesmal ging's wegen des langen Films im Vorlauf erst um kurz vor 23 Uhr los. RTL II schaffte es aber, trotz der späteren Sendezeit, das gestiegene Reichweiten-Niveau der letzten Tage zu halten. So sahen 910.000 Zuschauer zu, darunter 620.000 14- bis 49-Jährige.

Besonders beeindruckend ist aber das Abschneiden bei den ganz jungen Zuschauern: In der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen wurden grandiose 30,5 Prozent Marktanteil erzielt, bei den 14- bis 19-Jährigen waren es 23,9 Prozent. Über-30-Jährige spricht die Sendung hingegen kaum an - schon in der Altersgruppe 30-39 bricht der Marktanteil auf 6,9 Prozent ein. Generell schauen etwas mehr Frauen als Männer zu: 520.000 Frauen ab 14 Jahren stehen 370.000 Männer über 14 gegenüber.

Marktanteils-Trend: Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe



Schon der Start in den Abend verlief für RTL II am Freitagabend gut. Der Film "Der Staatsfeind Nr. 1" sorgte für 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,15 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Damit lag RTL II in Sachen Hollywoodfilm gar nicht allzu weit hinter ProSieben, wo "Star Wars: Die Rache der Sith" sich mit nur 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erstaunlich schwer tat. 1,26 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Im US-Krimi-Duell zwischen Vox und Kabel Eins lag zum Start in den Abend zunächst Kabel Eins vorn. "Elementary" kam dort auf - trotzdem mäßige - 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, während sich "Bones" bei Vox mit 4,1 Prozent zufrieden geben musste. Dann profitierte Vox allerdings wieder davon, mit dem Viererpack der Serie über den Abend sukzessive Marktanteil aufbauen zu können, sodass es nach 23 Uhr schon für 8,0 Prozent reichte. Kabel Eins bot mehr Abwechslung und wurde dafür bestraft. "Navy CIS" kam um 21:15 Uhr nur auf 3,4 Prozent, "Navy CIS: New Orleans" trotz Erstausstrahlung um 22:10 Uhr sogar nur auf 2,9 Prozent, "Navy CIS: L.A." nach 23 Uhr auf 4,9 Prozent. Erst gegen Mitternacht sah es dann erstmals richtig gut aus für Kabel Eins: "Navy CIS" kam dort auf stolze 9,3 Prozent.

