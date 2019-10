Starke Quoten für Jäger-Special von "Wer weiß denn sowas?"

© ARD/Morris Mac Matzen

Der "Quizduell-Olymp" meldete sich am Freitag im Schlepptau des sehr erfolgreichen "Wer weiß denn sowas?" mit guten Quoten zurück. Am Abend lieferten sich der ARD-Film und die Leichtathletik-WM im ZDF ein Kopf-an-Kopf-Rennen



05.10.2019 - 10:13 Uhr von Uwe Mantel 05.10.2019 - 10:13 Uhr

Bei der ARD kann man ein hochzufriedenes Fazit der ersten Woche der neuen Staffel von "Wer weiß denn sowas?" ziehen: Im Schnitt sahen 3,14 Milionen Zuschauer die ersten vier Sendungen, das waren gut 400.000 mehr als "Gefragt - Gejagt" in der Woche zuvor erreichte. Der Marktanteil lag im Schnitt bei 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Freitag gab's mit 3,38 Millionen Zuschauern den bisherigen Bestwert, der Marktanteil lag hier sogar bei 18,4 Prozent - hier übrigens mit Jäger-Unterstützung, denn Sebastian Jacoby und Klaus-Otto Nagorsnik waren zu Gast.

Da konnte der "Quizduell-Olymp", der wieder freitags den 18:50-Uhr-Sendeplatz übernimmt, nicht mithalten, mit dem Auftakt dürfte man trotzdem zufrieden sein: 2,6 Millionen Zuschauer wurden gezählt, der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent beim Gesamtpublikum und damit höher als der Schnitt der letzten Staffel. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,7 Prozent Marktanteil erreicht. Beide Werte lagen damit auch über dem Sendeschnitt des Ersten.

Sehr gut schlug sich am Abend auch der Film "Fischer sucht Frau", der mit 4,58 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 15,5 Prozent beim Gesamtpublikum einstreichen konnte. Das Erste lieferte sich hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Übertragung der Leichtathletik-WM, die im ZDF zwischen 19:30 Uhr und 21:50 Uhr 4,63 Millionen Zuschauer erreichte, was 16,4 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Sport allerdings deutlich gefragter als der Film: Das ZDF kam hier auf einen Marktanteil von 10,5 Prozent, "Fischer sucht Frau" lag bei 6,4 Prozent.

Dass die Sport-Übertragung früher zu Ende war als sonst die Serien sorgte dann auch dafür, dass die "heute-show" schon um 22:21 Uhr startete, also neun Minuten früher als gewohnt - das ZDF macht es in diesem Jahr der Show mit stetig wechselnden Startzeiten wirklich nicht leicht - vor allem, wenn man bedenkt, dass die Sendung häufig insbesondere beim jüngeren Publikum signifikant höhere Reichweiten erreicht als die vorausgehende Sendung, die Zuschauer also extra dafür zum ZDF schalten. Mit 3,96 Millionen Zuschauern reichte es aber trotzdem zu starken 17,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Sketch History" konnte im Anschluss noch gute 9,2 Prozent Marktanteil in der jungen Altersgruppe holen, insgesamt wurde die Reichweite aber auf 1,9 Millionen Zuschauer mehr als halbiert, der Marktanteil sank auf 10,3 Prozent.

