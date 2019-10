"Das große Backen" mit bester Quote seit drei Jahren

© Sat.1/Claudius Pflug

Nach einem mäßigen Start mausert sich die aktuelle Staffel von "Das große Backen" in Sat.1 zum Überflieger. Am Sonntag erzielte die Show fast 16 Prozent Marktanteil und damit den besten Wert seit drei Jahren. Auch "The Voice" und Martina Hill punkteten.



14.10.2019 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 14.10.2019 - 09:05 Uhr

Die Staffel begann nicht gerade erfolgreich: Lediglich 8,6 Prozent betrug der Marktanteil von "Das große Backen" Anfang September. Seither hat sich die Sat.1-Show allerdings eindrucksvoll steigern können - an diesem Wochenende wurde sogar der höchste Marktanteil seit drei Jahren eingefahren. Mit 990.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Sendung starke 15,9 Prozent und lag damit weit über den Normalwerten des Senders.

Insgesamt schalteten 2,07 Millionen Zuschauer ein, ähnlich viele wie zuletzt. RTL konnte am Vorabend mit "Comeback oder weg?" dagegen auch diesmal nicht vollends überzeugen und musste sich ab 19:05 Uhr mit nur 11,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe begnügen. Sat.1 präsentierte sich dagegen schon im Vorfeld von "Das große Backen" in Bestform, als die Wiederholung des Animationsfilms "Ferdinand - Geht STIERisch ab!" auf 1,20 Millionen Zuschauer sowie 15,6 Prozent Marktanteil kam.

Gut lief es zudem in der Primetime, auch wenn "The Voice of Germany" mit einem Marktanteil von 14,2 Prozent den bislang schwächsten Wert der laufenden Staffel verbuchte. In Konkurrenz zum Fußball-Länderspiel kann man in Unterföhring damit jedoch durchaus zufrieden sein, zumal "Die Martina Hill Show" im Anschluss mit 14,0 Prozent so gefragt war wie seit dem Show-Start im vorigen Jahr nicht mehr. 1,35 Millionen Zuschauer blieben insgesamt noch am Ball, um das Comedyformat zu sehen.

Ganz so erfolgreich sah es am späten Abend für Sat.1 nicht mehr aus, doch mit einer "Genial daneben"-Wiederholung schlug sich der Sender ab 23:34 Uhr besser als zuletzt mit dem "Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte". Ordentliche 9,7 Prozent Marktanteil waren hier drin. Unterm Strich erzielte Sat.1 am Sonntag übrigens 10,8 Prozent in der Zielgruppe und musste sich somit nur RTL geschlagen geben, das von Fußball und Formel 1 profitierte.

