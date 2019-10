ZDF-Krimi lässt "Julia Durant" in Sat.1 alt aussehen

© Sat.1/Christian Lüdeke

Während der ZDF-Krimi "Ein verhängnisvoller Plan" mit mehr als sechs Millionen Zuschauern am Montagabend dominierte, tat sich die "Julia Durant"-Reihe in Sat.1 sehr schwer. Verglichen mit dem ersten Fall kamen über eine Million Zuschauer abhanden.



15.10.2019 - 09:31 Uhr von Alexander Krei

Nachdem in der Vergangenheit die Liebeskomödien dominierten, setzt Sat.1 inzwischen verstärkt auf dunklere Stoffe. Doch auch die erweisen sich keineswegs als Selbstläufer: Der zweite "Julia Durant"-Fall tat sich am Montagabend jedenfalls ziemlich schwer: Gerade mal 1,40 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein und damit über 1,2 Millionen weniger als vor knapp einem Jahr, als Sandra Bergmann zum ersten Mal in die Rolle der Ermittlerin schlüpfte.

Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei nur 4,7 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war "Kaltes Blut - Julia Durant ermittelt" kein allzu großer Erfolg. Mehr als ein Marktanteil von 6,5 Prozent war auch hier nicht drin. Im Krimi-Duell zog Sat.1 damit eindeutig den Kürzeren: Stattdessen setzte sich "Ein verhängnisvoller Plan" im ZDF mit 6,02 Millionen Zuschauern und 19,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ungefährdet an die Spitze. Auch eine Wiederholung von "Inspector Barnaby" bei ZDFneo erreichte mehr Menschen.

Zudem lag der ZDF-Film auch beim jungen Publikum mit 8,3 Prozent vor "Julia Durant". Unter dem schwachen Vorlauf litt zudem das gerade erst runderneuerte Sat.1-Magazin "Akte", das mit 4,7 Prozent Marktanteil nur knapp am bisher schwächsten Wert seit dem Relaunch vorbeischrammte. Mehr als 690.000 Zuschauer waren um 22:15 Uhr nicht drin. Später am Abend ging dann auch noch die Doku-Reihe "Dem Tod auf der Spur - Die Fälle des Prof. Tsokos" mit miesen 3,4 Prozent Marktanteil baden.

Einen schwachen Abend gab es zudem fürs Erste, wo "Hart aber fair" um 21:00 Uhr lediglich 1,91 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,7 Prozent erreichte. Beim jungen Publikum waren sogar nur 2,7 Prozent drin. Die Tier-Doku "Bären wie wir" brachte es zuvor immerhin auf 2,49 Millionen Zuschauer. Schwer taten sich zudem die beiden Dokus am späten Abend, die nicht über Marktanteile von 4,9 und 3,8 Prozent beim Gesamtpublikum hinauskamen.

