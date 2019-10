"Green Seven Report" bleibt einstellig, Mario Barth siegt

© ProSieben/Benedikt Müller

ProSieben hat mit seinem "Green Seven Report" in der Primetime zwar keine herausragenden Quoten erzielt, hielt sich mit knapp mehr als neun Prozent Marktanteil aber wacker. Der Sieg ging an Mario Barth, aber auch "Die Wollnys" konnten punkten.



17.10.2019 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 17.10.2019 - 09:13 Uhr

Kurzerhand entschied sich ProSieben dazu, seinen "Green Seven Report" über das Plastik in den Meeren nicht am Vorabend, sondern in der Primetime zu zeigen. Ein zweistelliger Marktanteil war dafür am Mittwochabend allerdings nicht drin: Mit 730.000 Zuschauern verzeichnete die Reportage zur besten Sendezeit einen recht unspektakulären Marktanteil von 9,1 Prozent. Viel stärker war "Grey's Anatomy" in den vergangenen Wochen auf diesem Sendeplatz oft allerdings auch nicht unterwegs.

Insgesamt schalteten 1,05 Millionen Zuschauer ein, um den "Green Seven Report" zu sehen. Das Zusammenspiel mit "Galileo Big Pictures" wollte hingegen überhaupt nicht klappen: Eine Wiederholung der Rankingshow hielte im Anschluss gerade mal noch 420.000 Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte schlechte 6,7 Prozent Marktanteil. Am Vorabend punktete "Galileo" dagegen mit 11,5 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,21 Millionen Zuschauern.

Den Tagessieg fuhr unterdessen RTL ein, das mit einer neuen Folge von "Mario Barth deckt auf!" sehr gute 14,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr und angesichts von 2,81 Millionen Zuschauern auch beim Gesamtpublikum erfolgreich war. Als größter Verfolger gingen zeitweise "Die Wollnys" hervor: Die erste Folge der RTLzwei-Dokusoap erzielte 8,5 Prozent Marktanteil, die zweite sogar starke 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,40 Millionen Zuschauer schalteten ein.

Dass ProSieben keine Serien zeigte, half derweil "The Good Doctor" bei Vox: Die Serie ließ den jüngsten Tiefpunkt hinter sich und kam mit Marktanteilen von 7,1 und 7,5 Prozent in der Zielgruppe auf die besten Werte seit Wochen, "Chicago Med" war später mit 7,7 Prozent sogar so erfolgreich wie noch nie. Sat.1 steigerte sich mit seiner Kochshow "The Taste" derweil zwar auf 7,9 Prozent Marktanteil, kann aber nach wie vor nicht an die Quoten der Vergangenheit anknüpfen.

