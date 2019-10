ARD-Magazin "Live nach Neun" kratzt an der Zweistelligkeit

© WDR/Annika Fußwinke

Es geht aufwärts - und zwar deutlich: In den vergangenen Wochen hat "Live nach Neun" im Vormittagsprogramm des Ersten spürbar zugelegt, am Mittwoch waren sogar fast zehn Prozent Marktanteil drin. Auch das "ARD-Buffet" läuft inzwischen besser.



Das ARD-Vormittagsmagazin "Live nach Neun" steuert auf den erfolgreichsten Monat seit dem Start der Sendung vor eineinhalb Jahren zu. Im Oktober liegt die Sendung bislang bei einem durchschnittlichen Marktanteil von 7,8 Prozent beim Gesamtpublikum - das ist freilich noch kein allzu großer Erfolg, doch vor einem Jahr erzielte "Live nach Neun" gerade mal 4,4 Prozent.

Zudem nimmt die Zahl der Erfolgserlebnisse zu: So verzeichnete das Magazin am Mittwoch mit 470.000 Zuschauern einen Marktanteil von 9,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Bereits vor zwei Wochen hatte es an der Zweistelligkeit gekratzt. Das ZDF-Magazin "Volle Kanne" lag zwar wie gewohnt in Führung, war mit 600.000 Zuschauern und 11,9 Prozent Marktanteil am Mittwoch aber gar nicht so weit von "Live nach Neun" entfernt.

Beim jungen Publikum erreichte die "Volle Kanne" zudem nur 4,5 Prozent Marktanteil, während die ARD-Konkurrenz das Duell mit 5,3 Prozent sogar für sich entscheiden konnte. Gefangen hat sich zudem das "ARD-Buffet", das in diesem Jahr bei durchschnittlich fast elf Prozent Marktanteil liegt, nachdem sechs Jahre in Folge kein zweistelliger Wert mehr drin gewesen ist. Am Mittwoch entsprachen 780.000 Zuschauer einem Marktanteil von 10,3 Prozent.

Luft nach oben besteht derweil noch für Sandra Maischberger, die ihren Talk ab sofort dauerhaft in "Maischberger. Die Woche" umbenennt. 1,24 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 8,6 Prozent waren in dieser Woche am späten Abend im Ersten drin. Das Fernduell mit "Markus Lanz", der eine halbe Stunde später startete, entschied der ZDF-Moderator damit für sich: 1,32 Millionen Zuschauer sahen seine Sendung, der Marktanteil lag bei 11,6 Prozent.

