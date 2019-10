ARD-"Füchsin" drückt ZDF-"Gipfelstürmer" auf bitteres Tief

© WDR/Martin Rottenkolber

Nicht mal mehr drei Millionen Zuschauer wollten in dieser Woche die ZDF-Reihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat" sehen - seit dem Start im Frühjahr kamen fast zwei Millionen Zuschauer abhanden. "Die Füchsin" schlug sich im Ersten dagegen so gut wie nie.



18.10.2019 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 18.10.2019 - 09:04 Uhr

Die ARD-Krimireihe "Die Füchsin" mit Lina Wendel in der Hauptrolle wird immer erfolgreicher: Mit 5,34 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,9 Prozent markierte der neue Fall am Donnerstag einen Bestwert. Keine andere Sendung lockte mehr Zuschauer vor den Fernseher. "Die Füchsin" profitierte allerdings auch ein Stück weit von der Schwäche des ZDF, wo sich "Gipfelstürmer - Das Berginternat" so schwer tat wie noch nie.

Gerade mal noch 2,74 Millionen Zuschauer entschieden sich für die alpine Reihe und damit noch einmal 300.000 weniger als vor einer Woche. Mehr als ein Marktanteil von 9,2 Prozent war damit für das ZDF nicht zu holen. Zum Vergleich: Der Serien-Auftakt hatte im Frühjahr noch mehr als 4,6 Millionen Menschen erreicht - seither gingen die Zuschauerzahlen kontinuierlich zurück. Auch beim jungen Publikum: Dort mussten sich die "Gipfelstürmer" am Donnerstag mit nur 3,0 Prozent Marktanteil begnügen.

Zuschauer-Trend: Gipfelstürmer - Das Berginternat



"Die Füchsin" kam parallel dazu auf einen doppelt so hohen Wert. Direkt im Anschluss kamen dem Ersten jedoch viele Zuschauer abhanden: Das Politmagazin "Monitor" erreichte nur noch 2,53 Millionen Zuschauer, während sich das "heute-journal" im ZDF auf 3,39 Millionen steigerte. Später am Abend verzeichnete "Maybrit Illner" dann noch 2,40 Millionen Zuschauer, ehe die Lanz-Reportage "England ungeschminkt" mit 1,40 Millionen Zuschauern auf 12,8 Prozent Marktanteil kam.

Im Ersten schlug sich unterdessen "extra3" am späten Abend mit 1,83 Millionen Zuschauern sowie 11,0 Prozent Marktanteil ordentlich. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Satireshow zudem auf gute 8,2 Prozent. Das Solo-Programm von Heinz Becker tat sich mit 5,8 Prozent allerdings schon schwerer. Insgesamt blieben 940.000 Zuschauer dran, die nur noch für 8,7 Prozent Marktanteil sorgten.

Teilen