"K1 Magazin" mit bestem Marktanteil seit fast drei Jahren

Auch wenn "Achtung Abzocke" am Donnerstag keine überragenden Quoten erzielte - das Zusammenspiel mit dem "K1 Magazin" klappte bestens. Die Sendung war so erfolgreich wie seit 2016 nicht mehr. Aber auch Vox kann über einen Bestwert jubeln.



18.10.2019 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 18.10.2019 - 09:18 Uhr

Das "K1 Magazin" steht für gewöhnlich nicht im Rampenlicht, erweist sich seit vielen Jahren jedoch als verlässlicher Quotenbringer für Kabel Eins. In dieser Woche verzeichnete die Sendung nun überraschend den höchsten Marktanteil seit fast drei Jahren: Auf sehr gute 8,7 Prozent brachte es das "K1 Magazin" auf dem Donnerstags-Sendeplatz um 20:15 Uhr - man muss schon bis November 2016 zurückgehen, um einen besseren Wert zu finden.

Insgesamt schalteten 1,01 Millionen Zuschauer ein. Das ist insofern überraschend, weil "Achtung Abzocke" im Vorfeld vergleichsweise mäßig lief. Nur 840.000 Zuschauer wollten sehen, wie Peter Giesel den Urlaub rettet, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei nur 4,7 Prozent. Punkten konnte Kabel Eins allerdings nicht nur mit seinem Magazin, sondern auch mit den "Trucker Babes", die am späten Abend in der Wiederholung noch auf 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kamen.

Verlassen konnte sich der Sender zudem auf seine Serien in der Daytime, allen voran auf "Navy CIS", das um 16:00 Uhr stolze 8,9 Prozent Marktanteil verbuchte. Aber auch "Abenteuer Leben täglich" erwischte danach mit 7,4 Prozent einen guten Tag. Doch auch für Vox lief es am Nachmittag rund: So erzielte "4 Hochzeiten und eine Traumreise" mit 12,0 Prozent Marktanteil den besten Wert des Jahres, nachdem "Shopping Queen" bereits mit 9,9 Prozent überzeugte.

Die Vox-Dokusoaps waren damit erfolgreicher als RTL, wo beispielsweise "Mensch Papa" am Nachmittag nur 6,8 Prozent schaffte und "Herz über Kopf" mit mageren 5,1 Prozent versagte. Zufriedenheit auch bei RTLzwei: Dort kam "Krass Schule" am späten Nachmittag auf 6,7 Prozent Marktanteil und damit auf den besten Wert seit über zwei Wochen. Und auch die Primetime lief dank "Hartes Deutschland" rund - auf 1,09 Millionen Zuschauer und 8,0 Prozent Marktanteil kam die Doku. "Der Jugendknast" trieb den Wert später sogar auf tolle 11,2 Prozent.

