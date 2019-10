Neue RTLzwei-Sozialdoku überzeugt zum Auftakt nicht

© RTLzwei

Mit "Kein Zimmer, Küche, Bad" hat RTLzwei am Dienstag eine neue Sozialdoku ausgestrahlt, in der man auf die Wohnungsnot vieler Menschen hinweisen wollte. Die Quoten blieben aber überschaubar, dafür drehte "Armes Deutschland" am späten Abend richtig auf.



23.10.2019 - 09:50 Uhr von Timo Niemeier 23.10.2019 - 09:50 Uhr

Die Sozialdokus sind für RTLzwei in den vergangenen Jahren nicht nur zu einem wichtigen Aushängeschild geworden, sondern auch vor allem zu einem verlässlichen Quotenbringer. Da ist es nur allzu verständlich, dass der Sender in diesem Genre neue Formate austestet. Eins davon holte nun aber nur schwache Quoten: "Kein Zimmer, Küche, Bad" ist am Dienstagabend zur besten Sendezeit nur auf 740.000 Zuschauer gekommen, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,4 Prozent und damit weit unter dem Senderschnitt.

RTLzwei wollte in dem Format auch auf die Wohnungsnot vieler Menschen hinweisen - ganz offensichtlich sind mit der Thematik aber nur wenige Zuschauer warm geworden. Dass der Tagesmarktanteil von RTLzwei trotz der schwachen Primetime bei 6,1 Prozent lag, ist umso erstaunlicher. Aber er ist zu erklären: Eine alte Ausgabe von "Armes Deutschland" holte im Anschluss trotz des späteren Sendeplatzes 980.000 Menschen vor die TV-Geräte. Der Marktanteil in der Zielgruppe kletterte auf starke 10,0 Prozent. "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" erreichten am Vorabend zudem 7,0 und 7,3 Prozent Marktanteil.

Auch bei Kabel Eins kann man mit dem erzielten Tagesmarktanteil in Höhe von 5,6 Prozent zufrieden sein. "Hangover" erreichte in der Primetime 900.000 Zuschauer, 5,8 Prozent waren damit in der Zielgruppe drin. "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" steigerte sich danach sogar noch leicht auf 6,1 Prozent. Und während auch die Eigenproduktionen am Vorabend allesamt über dem Senderschnitt lagen, schwächelten die US-Serien am Nachmittag merklich. "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS" blieben jeweils bei weniger als 5,0 Prozent hängen.

Und noch ein kurzer Blick zu Tele 5, wo am Dienstagabend die erste Staffel von "The Handmaid’s Tale" zu Ende gegangen ist. Die zwei letzten Folgen kamen auf 2,0 und 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Mit durchschnittlich 1,7 Prozent war die erste Staffel der US-Serie damit ein großer Erfolg für Tele 5, im Schnitt schalteten 280.000 Menschen ein. Schon zu Beginn der Primetime konnte sich Tele 5 am Dienstag über gute Quoten freuen: "Stonehearst Asylum" kam auf mehr als eine halbe Million Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das 2,4 Prozent Marktanteil.

Teilen