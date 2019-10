"The Taste" kommt nicht in Gang, Mario Barth siegt

Die Sat.1-Kochshow "The Taste" hat schon wieder einen neuen Tiefstwert hinnehmen müssen, 2019 kommt das Format einfach nicht in Gang. Während auch ProSieben und Vox Probleme hatten, drehte Mario Barth bei RTL an der Spitze der Quotencharts einsam seine Runden.

"The Taste" ist in den vergangenen Jahren noch nie ein Quoten-Überflieger gewesen, in diesem Jahr kommt die Kochshow in Sat.1 aber nur sehr schwer aus dem Startblock. Bereits die Rückkehr des Formats Anfang Oktober war mit einem neuen Tiefstwert verbunden, dieser wurde jetzt sogar noch einmal hauchdünn unterboten. In dieser Woche kam "The Taste" auf nur noch 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, weniger waren es bislang noch nie.

Auch die Gesamt-Reichweite von 1,14 Millionen liegt auf einem sehr niedrigen Niveau. Zum Vergleich: 2018 erreichte die Show im Schnitt immerhin noch fast 200.000 Zuschauer mehr. Völlig gefloppt ist am Mittwoch zudem die im Anschluss gezeigte Rankingshow "Top Ten!", die es auf nur 4,7 Prozent brachte. Im Zusammenspiel mit dem chronisch schwachen Vorabend ist es kein Wunder, dass Sat.1 am Mittwoch auf einen schlechten Tagesmarktanteil in Höhe von lediglich 6,7 Prozent kam.

Aber auch andere Sender hatten Probleme. ProSieben etwa erreichte mit zwei Folgen "9-1-1 Notruf L.A." in der Primetime nur 7,1 und 7,2 Prozent, 1,17 Millionen Zuschauer sahen sich jeweils die Episoden an. Zwei "Atlanta Medical"-Folgen taten sich danach mit 5,5 und 5,0 Prozent noch schwerer. Und auch Vox kam mit seinen US-Serien nicht in Gang: "The Good Doctor" holte zunächst nur 4,8 Prozent, eine Stunde später waren ebenfalls nur schwache 5,2 Prozent drin. Mit 1,19 und 1,28 Millionen Zuschauern hatte man nur eine unwesentlich höhere Reichweite als Sat.1 und ProSieben. Zwei Folgen "Chicago Med" machten später zudem mit 4,1 und 4,6 Prozent Probleme.

Bei dieser schwachen Konkurrenz hatte RTL leichtes Spiel: "Mario Barth deckt auf" setzte sich mit 1,46 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren an die Spitze der Quotencharts, 16,8 Prozent Marktanteil sind ein sehr guter Wert. Insgesamt sahen 3,08 Millionen Menschen zu, damit lag RTL in der Primetime sogar deutlich vor dem ZDF. Auch "Stern TV" war danach mit 15,9 Prozent noch sehr erfolgreich. Überhaupt war es ein sehr guter Tag für RTL, mit Ausnahme von "Herz über Kopf" (7,7 Prozent) landeten alle Formate bei zweistelligen Marktanteilen, Höhepunkt des Tages war "Punkt 12", das es auf 19,5 Prozent brachte.