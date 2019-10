"Die Klinik" startet mit Bestwert in die zweite Staffel

© Kabel Eins

2018 ist "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" bei Kabel Eins kein Erfolg gewesen. Dass sich der Sender trotzdem für eine Fortsetzung entschieden hat, könnte sich jetzt auszahlen: Zum Auftakt in Staffel zwei sah es gut aus.



25.10.2019 - 09:43 Uhr von Timo Niemeier 25.10.2019 - 09:43 Uhr

Mit im Schnitt 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist die erste Staffel von "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" kein Erfolg für Kabel Eins gewesen. Nun ist die zweite Staffel beim Sender gestartet, zum Auftakt gab es auch direkt mehrere neue Bestwert. So schalteten insgesamt 910.000 Zuschauer ein - mehr waren es bislang noch nie. 460.000 Zuschauer kamen zudem aus der werberelevanten Zielgruppe, hier wurden 5,6 Prozent Marktanteil gemessen. Auch das ist ein neuer Bestwert.

Zwei weitere Ausgaben von "Die Klinik" wird Kabel Eins in den kommenden Wochen am Donnerstagabend zeigen. Man ist nach Staffel eins also vorsichtiger geworden, 2018 ließ man noch fünf Folgen produzieren. Das "K1 Magazin" konnte in dieser Woche jedenfalls nicht vom guten Vorlauf profitieren und kam ab 22:20 Uhr nur auf 620.000 Zuschauer, in der Zielgruppe brachte man es damit auf schwache 4,2 Prozent. Dass der Tagesmarktanteil dennoch bei 5,9 Prozent lag, hat man auch dem starken Tagesprogramm zu verdanken: So holte "The Mentalist" 9,4 Prozent, "Navy CIS: L.A." immerhin 7,0 Prozent. Am Vorabend überzeugte außerdem "Mein Lokal, Dein Lokal" mit 8,1 Prozent.

Von solchen Werten am Vorabend kann Sat.1 dagegen nur träumen: Um 18 Uhr landete man mit der "Ruhrpottwache" bei nur 4,9 Prozent und damit weit hinter dem Format von Kabel Eins. "Genial Daneben - Das Quiz" steigerte sich danach leicht auf 6,2 Prozent. Auch in der Primetime tat sich Sat.1 schwer: "FBI: Special Crime Unit" kam zwar auf rund eineinhalb Millionen Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Serie aber nur 7,0 Prozent. Eine alte "Criminal Minds" Folge erreichte danach sogar noch schlechtere 6,0 Prozent. Und auch eine neue Episode von "Bull" enttäuschte mit 6,4 Prozent, erst eine Wiederholung der Krimiserie steigerte sich nach 23 Uhr auf solide 8,9 Prozent.

Sehr zufrieden sein kann man bei Sixx: Schon um 20:15 Uhr lag man mit "Charmed" bei 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 240.000 Menschen sahen zu. Drei Folgen von "Lucifer" steigerten sich im Anschluss noch auf zusammengenommen mehr als 300.000 Zuschauer, der Marktanteil kletterte kontinuierlich bis auf 3,0 Prozent nach oben. Dadurch erreichte Sixx am Donnerstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent und war der erfolgreichste Nischensender - Nitro kam dahinter auf 2,2 Prozent.

