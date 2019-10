Großes Publikum für Berger-Abschied bei "Unter Verdacht"

© ZDF/Raymond Roemke

Senta Berger ist am Freitag zum letzten Mal in der Krimireihe "Unter Verdacht" zu sehen gewesen, das ließ die Quoten bei Arte nach oben schnellen. Das Publikum war zu großen Teilen älter als 50 Jahre.



26.10.2019 - 09:32 Uhr von Timo Niemeier 26.10.2019 - 09:32 Uhr

17 Jahre lang ermittelte Senta Berger als Eva Prohacek in der Krimireihe "Unter Verdacht", nun hat sie ihren letzten Fall hinter sich gebracht und damit noch einmal ein großes Publikum unterhalten. 1,52 Millionen Menschen sahen sich "Unter Verdacht: Evas letzter Gang" bei Arte an, das entsprach beim Gesamtpublikum starken 5,2 Prozent Marktanteil. Der Krimi konnte den Senderschnitt des Kulturkanals damit quasi verfünffachen.

Beim jungen Publikum tat sich der Film mit Senta Berger aber spürbar schwerer, in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen reichte es nur zu 0,6 Prozent. Und auch innerhalb dieser Zielgruppe waren es eher die Älteren, die einschalteten. So kam der Film bei den 14- bis 39-Jährigen nur auf 0,1 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen waren es immerhin 1,3 Prozent. Keine Frage: "Unter Verdacht" zieht ein mehrheitlich älteres Publikum an. So kamen 510.000 Zuschauer aus der Zielgruppe der 50- bis 64-Jährigen, 950.000 Zuschauer waren sogar älter als 65 Jahre. In der letztgenannten Zielgruppe reichte es damit zu sehr guten 8,6 Prozent Marktanteil.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum sicherte sich derweil das ZDF mit seinen Serien. "SOKO Leipzig" kam auf 4,23 Millionen Zuschauer, "Der Kriminalist" holte zuvor 4,11 Millionen Menschen vor die TV-Geräte. Mit 14,6 und 14,1 Prozent Marktanteil kann man sehr zufrieden sein. Die drittmeistgesehene Sendung des gesamten Tages war schließlich die "heute show", die es auf ebenfalls mehr als vier Millionen Zuschauer brachte. 4,07 Millionen Menschen schalteten ein - 17,4 Prozent Marktanteil waren die Folge. Und am späten Abend war das ZDF damit auch beim jungen Publikum extrem erfolgreich: Oliver Welke, und teilweise auch Luke Mockridge, holten mit der "heute show" 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Nur "Ninja Warrior" hatte nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite in dieser Altersklasse.

Das Erste hatte mit seiner Komödie "Bingo im Kopf" das Nachsehen und erreichte damit 3,38 Millionen Menschen, damit lag der Streifen auch unter dem Marktanteils-Schnitt des Film-Sendeplatzes am Freitagabend. 11,6 Prozent Marktanteil erreichte der Sender. Beim jungen Publikum lag man angesichts von 7,4 Prozent immerhin etwas vor den ZDF-Serien. Ein alter "Polizeiruf" kam später nur noch auf 2,24 Millionen Zuschauer und 9,9 Prozent Marktanteil und auch beim jungen Publikum fiel man auf 5,0 Prozent zurück.

