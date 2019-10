Auch "Wache Hamburg" hilft RTLzwei nachmittags nicht

© RTLzwei

RTLzwei hat am Nachmittag weiterhin große Probleme, seit zwei Wochen versucht man es mit alten Ausgaben der Scripted Reality "Wache Hamburg". Doch auch die enttäuscht auf ganzer Linie. Den Sendeplatz um 17 Uhr hat man dafür inzwischen gut im Griff.



26.10.2019 - 09:54 Uhr von Timo Niemeier 26.10.2019 - 09:54 Uhr

Weil "Hilf mir! Die volle Dröhnung" und "Traumfrau gesucht" bei RTLzwei am Nachmittag nur noch schlechte Quoten geholt haben, nahm der Sender vor zwei Wochen die Scripted Reality "Hamburg Wache" ins Programm. Doch auch damit fährt man seither eher schlecht als recht, der durchschnittliche Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe liegt bei weniger als drei Prozent. Auch am Freitag kamen zwei Ausgaben des Formats nur auf 3,4 und 2,7 Prozent. Die Reichweite stieg von zunächst 160.000 auf später 250.000.

Dafür läuft es auf dem Sendeplatz um 17 Uhr inzwischen vergleichsweise gut. "Krass Schule - Die jungen Lehrer" kommt dort seit Anfang September auf durchschnittlich 5,4 Prozent Marktanteil. Das ist nicht überragend, aber immerhin sehr solide. Anfang des Jahres hatte RTLzwei ja noch mit großen Problemen um 16 und 17 Uhr zu kämpfen, nun hat man immerhin den zweiten dieser Sendeplätze in den Griff bekommen. Die aktuelle Woche war mit durchschnittlich 7,2 Prozent Marktanteil die erfolgreichste der laufenden Staffel - das liegt aber vor allem an dem Bestwert, den man am Mittwoch aufgrund des "Köln 50667"-Erfolgs verbuchen konnte. Doch auch ohne diesen einen Tag ist inzwischen ein Aufwärtstrend zu erkennen.

Langzeittrend: Krass Schule - Die jungen Lehrer



Am Vorabend ziehen derweil die Soaps aus Berlin und Köln weiter mit guten Quoten ihre Runden. "Köln 50667" erreichte am Freitag 8,5 Prozent Marktanteil, 560.000 Menschen schalteten ein. "Berlin - Tag & Nacht" kam danach noch auf 740.000 Zuschauer und 7,2 Prozent. Am Freitag sah es für RTLzwei auch in der Primetime recht gut aus: Den Film "Gladiator" sahen sich 1,21 Millionen Menschen an, damit holte man in der Zielgruppe 6,3 Prozent.

