Joko und Klaas helfen der "Liveshow bei dir zuhause" nicht

Die zweite Ausgabe der "Liveshow bei dir zuhause" hat bei ProSieben noch schlechtere Quoten eingefahren als die Premiere - da konnte auch der Auftritt von Joko und Klaas nicht helfen. Stattdessen dominierte RTL mit "Supertalent" und "Take me Out".



27.10.2019 - 08:58 Uhr von Alexander Krei 27.10.2019 - 08:58 Uhr

Nach dem enttäuschenden Auftakt vor zwei Wochen hat sich "Die Liveshow bei dir zuhause" mit der zweiten Ausgabe sogar noch schwerer getan. Gerade mal noch 700.000 Zuschauer schalteten am Samstagabend ein, um die Spielshow mit Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen zu sehen. Das waren noch einmal 70.000 weniger als bei der Premier. Gleichzeitig ging der Marktanteil in der Zielgruppe um über einen Prozentpunkt zurück und lag bei lediglich 5,9 Prozent.

Die Sendung dürfte sich damit nicht für eine Fortsetzung empfohlen haben, auch wnn die zweite Ausgabe dank einiger Veränderungen deutlich unterhaltsamer daherkam. Letztlich hat aber nicht einmal der Gastauftritt von Joko und Klaas geholfen, die "Liveshow bei dir zuhause" in die Spur zu bringen. Und so ging der Tagessieg am Samstag an "Das Supertalent" bei RTL, das mit 1,61 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern auf einen sehr guten Marktanteil kam.

Insgesamt schalteten diesmal 3,74 Millionen Zuschauer ein - das war die beste Reichweite für die Castingshow seit einem Monat, obwohl es mit Thomas Gottschalk "80er Show" im ZDF durchaus harte Konkurrenz gab. In starker Form präsentierte sich zudem erneut die Kuppelshow "Take me Out", die im Anschluss noch 2,57 Millionen Zuschauer bei RTL hielt und für starke 20,5 Prozent Marktanteil sorgte.

Zuschauer-Trend: Das Supertalent



Doch auch bei Sat.1 kann man zufrieden sein: Immerhin 1,57 Millionen Zuschauer entschieden sich für "Harry Potter und der Orden des Phönix", in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei überzeugenden 11,7 Prozent. Vox konnte mit dem Spielfilm "Zorn der Titanen" hingegen nicht mithalten und musste sich mit magern 4,2 Prozent begnügen. Immerhin lief es danach für die Wiederholung von "Avengers: Age of Ultron" mit 7,0 Prozent besser.

