Luzern-"Tatort" geht mit versöhnlichen Quoten zu Ende

Die letzte "Tatort" aus Luzern ist von mehr als sieben Millionen Zuschauern gesehen worden - ein versöhnlicher Abschied, nachdem es in der Vergangenheit nicht immer rund lief. Bei der Wahl-Berichterstattung hatte die ARD dagegen das Nachsehen.



28.10.2019 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 28.10.2019 - 09:18 Uhr

Der Schweizer "Tatort" hat in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik auf sich gezogen und konnte oft auch aus Quotensicht nicht mit den deutschen Filmen der Krimireihe mithalten. Am Sonntag wurde nun zum letzten Mal in Luzern ermittelt - und der Abschied verlief durchaus versöhnlich. 7,39 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr im Ersten ein und sorgten damit für einen sehr guten Marktanteil von 21,1 Prozent beim Gesamtpublikum.

Gleichzeitig war der Krimi auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,71 Millionen Zuschauern sowie 15,1 Prozent Marktanteil Spitzenreiter in der Primetime. Ganz anders die Lage beim ZDF: Dort kam der Spielfilm "Ein Sommer an der Algarve" beim jungen Publikum nicht über 4,8 Prozent Marktanteil hinaus. Insgesamt schalteten immerhin 4,31 Millionen Zuschauer ein - hier musste sich der Mainzer Sender letztlich aber nicht nur dem "Tatort", sondern auch der Formel 1 geschlagen geben.

Das Erste hielt unterdessen nach dem "Tatort" mit "Anne Will" im Schnitt 3,04 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, sodass der Marktanteil bei 12,4 Prozent lag. Damit bewegte sich der Polittalk auf ähnlicher Flughöhe wie zuletzt - ein besonderer Landtagswahl-Bonus war also nicht zu spüren. Generell tat sich der Sender am Vorabend mit seiner Berichterstattung vergleichsweise schwer: Mit 2,30 Millionen Zuschauern kam die Sendung zur Wahl in Thüringen ab 17:28 Uhr auf mäßige 8,8 Prozent Marktanteil.

Zuschauer-Trend: Anne Will



Das ZDF war diesmal ein ganzes Stück gefragter und brachte es mit 2,74 Millionen Zuschauern immerhin auf 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Geholfen hat wohl auch, dass der Sender im Vorfeld auf "Bares für Rares" setzte, das fast genauso viele Menschen erreichte und für Rückenwind gesorgt haben dürfte. Die "Berliner Runde" verzeichnete im weiteren Verlauf des Abends mit 2,57 Millionen Zuschauern jedoch nur einen Marktanteil von 8,0 Prozent im ZDF und lag damit noch hinter dem "Weltspiegel".

