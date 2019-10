Fast drei Mio. Zuschauer für Harry & Meghan im Ersten

© ITV

Die viel beachtete Doku "Harry und Meghan - Eine afrikanische Reise" hat am Montag knapp drei Millionen Zuschauer erreicht. "Hart aber fair" profitierte danach von den jüngsten Wahlen. Besonders stark lief es am Vorabend jedoch für Kai Pflaume.



29.10.2019 - 09:22 Uhr von Alexander Krei

In den vergangenen Tagen hat die ITV-Dokumentation über Prinz Harry und Meghan weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Kurzfristig war der Film nun auch in Deutschland zu sehen - und sorgte für solide Quoten im Ersten. 2,83 Millionen Zuschauer schalteten am Montag um 20:15 Uhr ein und damit ähnlich viele wie für gewöhnlich auf diesem Sendeplatz. Der Marktanteil belief sich auf 8,9 Prozent. Beim jungen Publikum bewegte sich "Harry und Meghan - Eine afrikanische Reise" mit 6,9 Prozent Marktanteil im grünen Bereich.

"Hart aber fair" schaffte im Anschluss zwar nur noch 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, präsentierte sich aber insbesondere mit Blick auf die Gesamt-Reichweite spürbar im Aufwind. Am Tag nach der Landtagswahl in Thüringen verzeichnete der Polittalk mit Frank Plasberg 2,68 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,3 Prozent - eine höhere Reichweite gab's zuletzt Ende Mai. Bei den "Tagesthemen" blieben später noch 2,42 Millionen Zuschauer dran.

Verlassen konnte sich die ARD aber insbesondere auf Kai Pflaume, der am Vorabend mit "Wer weiß denn sowas?" die mit Abstand höchste Reichweite der laufenden Staffel verbuchte. 3,76 Millionen Zuschauer schalteten um 18:00 Uhr ein und trieben den Marktanteil auf starke 18,2 Prozent. Auch bei den Jüngeren lief es mit 8,6 Prozent wieder gut. "Morden im Norden" wusste zudem den starken Vorlauf für sich zu nutzen und hielt anschließend noch 2,99 Millionen Zuschauer im Ersten.

Gut liefen zudem die beiden Telenovelas am Nachmittag, allen voran "Sturm der Liebe", das gegen "Bares für Rares" auf 1,75 Millionen Zuschauer und 15,6 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für sehr gute 10,4 Prozent - in den vergangenen Wochen hatte die Serie bereits mehrfach zweistellige Werte erzielt. "Rote Rosen" kam zuvor hingegen nicht über 3,9 Prozent hinaus. Insgesamt erwies sich die 3000. Folge aber mit 1,41 Millionen Zuschauern sowie 13,9 Prozent als schöner Erfolg für den Sender.

