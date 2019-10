DFB-Pokalspiele fachen Quoten von Sport1 und Sky an

© DFB

Der DFB-Pokal hat am Dienstagabend vor allem Sport1 richtig gute Quoten beschert, mehr als zweieinhalb Millionen Menschen sahen sich dort das Spiel der Bayern auch. Doch auch Sky war mit seinen Übertragungen sehr gefragt.



30.10.2019 - 09:04 Uhr von Timo Niemeier 30.10.2019 - 09:04 Uhr

Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 2,9 und 1,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe haben sich Sport1 und Sky Sport am Dienstag an die Spitze der Nischensender geschoben, weder DMAX, noch Nitro, ZDFneo oder ProSieben Maxx waren stärker. Das haben die beiden Sender allen voran dem DFB-Pokal zu verdanken: Sport1, das das Match zwischen dem VfL Bochum und Bayern München übertrug, kam damit auf 2,58 Millionen Zuschauer, das entsprach starken 8,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Sport1 erreichte damit nun auch deutlich mehr Zuschauer als im August, damals zeigte man das erste DFB-Pokalspiel seiner Historie. Das Spiel der Dortmunder gegen Uerdingen blieb vor etwas mehr als einem Monat noch bei etwas weniger als zwei Millionen Zuschauern hängen. Nun also die deutliche Steigerung - auch beim jungen Publikum. Hier schalteten am Dienstag 800.000 Zuschauer ein, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg auf 8,3 Prozent. Damit lag Sport1 zur besten Sendezeit unter anderem vor RTL und Sat.1. Auch die Vorberichterstattung lag mit 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bereits über dem Senderschnitt, die Highlights kamen im Anschluss an das Spiel noch auf 3,5 Prozent und 1,08 Millionen Gesamtzuschauer.

Und auch Sky profitierte am Dienstag vom DFB-Pokal. Das Vorabendspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart kam zunächst allerdings nur auf 100.000 Zuschauer und 0,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das Spiel der Bayern steigerte sich später auf 600.000 Zuschauer, damit waren für den Sender schon 3,1 Prozent drin. Insgesamt kam die Partie zwischen Bochum und Bayern damit auf mehr als drei Millionen Zuschauer. Die Konferenz ab 20:45 Uhr erreichte sogar 750.000 Gesamtzuschauer und 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im Ersten war ab kurz nach 22 Uhr eine Zusammenfassung der Pokalspiele zu sehen, diese Highlight-Sendung punktete mit 2,92 Millionen Zuschauern und 15,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 8,1 Prozent gut, aber keinesfalls berauschend. Den Tagessieg schnappte sich derweil nicht König Fußball, sondern "In aller Freundschaft", das es in der Primetime auf 4,84 Millionen Zuschauer brachte. 15,3 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen.

