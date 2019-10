"Hartz und herzlich" meldet sich erfolgreich zurück

© RTL II

Die neue Staffel von "Hartz und herzlich" hat RTLzwei zum Auftakt gute Quoten beschert. Zwar waren keine zweistelligen Marktanteile drin, damit wird man angesichts der Konkurrenz aber leben können. Abends drehte "Armes Deutschland" dann auf.



30.10.2019 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 30.10.2019 - 09:44 Uhr

Die Doku-Reihe "Hartz und herzlich" ist in den vergangenen Jahren eine sichere Bank für RTLzwei gewesen, zweistellige Marktanteile in der werberelevanten Zielgruppe waren keine Ausnahme. Nun ist die neue Staffel gestartet, in der man sich mit dem Brennpunkt Niedergörsdorf beschäftigt. Dabei musste man zwar kleinere Brötchen backen, doch gut lief es dennoch. 780.000 Zuschauer kamen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, der Marktanteil belief sich auf 8,0 Prozent. Insgesamt schalteten 1,42 Millionen Menschen ein.

Damit wird man in Grünwald sehr zufrieden sein. Neben der "Höhle der Löwen" lief zeitgleich schließlich auch der DFB-Pokal, der einige Zuschauer zu Sport1 und Sky lockte. "Hartz und herzlich" hatte übrigens mehr Zuschauer als "Bachelor in Paradise" bei RTL. Eine alte Folge von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" steigerte sich am späten Abend noch auf richtig starke 12,4 Prozent Marktanteil, 1,15 Millionen Menschen blieben ab 22:15 Uhr dran. Vor allem dank dieser beiden starken Formate erreichte RTLzwei am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,3 Prozent.

Sat.1 war damit gar nicht mehr so weit entfernt, lag mit 7,9 Prozent aber noch etwas vor RTLzwei. "Navy CIS" erreichte zu Beginn der Primetime noch 2,25 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit 8,3 Prozent drin. "Navy CIS: L.A." fiel im Anschluss auf 7,7 Prozent und 2,06 Millionen Zuschauer. "Hawaii Five-0" erreichte am späten Abend noch 7,2 Prozent. Quoten-Highlight von Sat.1 ist am Dienstag einmal mehr das "Frühstücksfernsehen" gewesen, das es auf 14,8 Prozent Marktanteil gebracht hat. Damit setzte man sich auch knapp vor die RTL-Konkurrenz: "Guten Morgen Deutschland" holte 14,2 Prozent.

Teilen