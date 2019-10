"Wollnys" sehr gut, "Good Doctor" immer schlechter

© RTL II

Die "Wollnys" bleiben bei RTLzwei auf Kurs und holen weiterhin gute Quoten, am späten Abend bekam der Sender aber Probleme. Die hatte Vox schon zu Beginn der Primetime: Der freie Fall von "The Good Doctor" ist noch nicht beendet.



31.10.2019 - 09:43 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2019 - 09:43 Uhr

Zwei Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" haben RTLzwei am Mittwoch gute Quoten beschert. Aufgrund des DFB-Pokals im Ersten lief es nicht ganz so gut wie in den zurückliegenden Wochen, mit 8,3 und 7,7 Prozent kann man aber mehr als zufrieden sein. Zunächst sahen 1,20 Millionen Menschen zu, die zweite Ausgabe sahen sich noch 1,16 Millionen Menschen an.

Damit lag RTLzwei auch deutlich vor Vox, wo "The Good Doctor" immer größere Probleme macht. Zwei neue Folgen fielen auf 4,6 und 4,3 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, beides waren neue Tiefstwerte. Von der erfolgreichen ersten Staffel entfernt sich der zweite Durchlauf damit immer weiter. 2018 waren im Schnitt noch fast zweistellige Werte drin, derzeit steht man bei weniger als 6,5 Prozent. Die beiden Folgen in dieser Woche hielten sich nur knapp über der Marke von einer Million Zuschauer. Am späten Abend sah es für Vox dan aber noch schlechter aus. Zwei Folgen von "Chicago Med" fielen auf 3,4 und 3,7 Prozent. Die Serie liegt damit auf dem Niveau schon bislang erzielter Tiefstwerte. Doch auch RTLzwei konnte die guten Quoten der "Wollnys" nicht in den späten Abend retten: "Babys! Kleines Wunder - Großes Glück" blieb bei 3,1 Prozent hängen, eine alte Ausgabe "Hartz und herzlich" holte danach nur 4,0 Prozent. Sehr zufrieden sein kann unterdessen SuperRTL: "Dr. House" lief dort ab 20:15 Uhr richtig gut und holte bis zu 3,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Dadurch brachte es der Kindersender auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent - kein anderer Nischensender war erfolgreicher unterwegs. Auch Tele 5 kann sich über einen sehr guten Tagesmarktanteil in Höhe von 1,8 Prozent freuen. So unterhielt "Apartment 212" ab 20:15 Uhr durchschnittlich 440.000 Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit 2,5 Prozent drin. Und auch "Skinwalkers" holte später noch sehr gute 2,0 Prozent.

