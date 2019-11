Reichweiten-Tief für "The Voice", Sat.1-Serien am Boden

© ProSieben/Sat.1

Gut eine Woche vor dem Finale der neunten Staffel hat "The Voice of Germany" bei ProSieben so wenige Zuschauer erreicht wie noch nie. In der Zielgruppe lag die Show trotzdem vorne. Richtig mies verlief der Abend für Sat.1, Vox drehte dagegen auf.



01.11.2019 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 01.11.2019 - 09:12 Uhr

Bevor Ende nächster Woche das Finale von "The Voice of Germany" in Sat.1 steigen wird, war die Musikshow am Donnerstagabend zum letzten Mal in diesem Jahr bei ProSieben zu sehen. Die gute Nachricht: In der Zielgruppe war die Sendung einmal mehr Marktführer, der Marktanteil lag mit überzeugenden 14,9 Prozent deutlich über den Normalwerten des Senders. Die schlechte: Mit 2,17 Millionen Zuschauern fiel die Gesamt-Reichweite so niedrig aus wie noch nie. Im Vergleich zur Vorwoche kamen somit noch einmal 200.000 Zuschauer abhanden.

Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen fällt zugleich auf, dass "The Voice" den Tagessieg verpasste. Sowohl "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als auch "RTL aktuell" erreichten am Donnerstag mehr junge Zuschauer als die ProSieben-Show. In der Primetime hatte RTL allerdings das Nachsehen, auch wenn die beiden neuen Folgen von "Alarm für Cobra 11" mit Marktanteilen von 12,7 und 12,2 Prozent die Tiefstwerte der Staffel erneut hinter sich ließen. Eine Wiederholung kam zu später Stunde jedoch nicht über 8,8 Prozent hinaus.

Richtig stark verlief der Abend unterdessen für Vox, wo "Stirb langsam: Jetzt erst recht" zur besten Sendezeit auf 1,81 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,5 Prozent in der Zielgruppe kam. "Stirb langsam" steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends sogar auf beachtliche 14,6 Prozent und machte den Sender damit zeitweise zum Marktführer. ProSieben brachte es zu später Stunde mit "1:30" immerhin noch auf 11,7 Prozent und damit den zweitbesten Wert der aktuellen Staffel.

Nichts zu melden hatte dagegen Sat.1, das mit der US-Serie "FBI: Special Crime Unit" auf ein bitteres Tief fiel und gerade mal noch 4,6 Prozent Marktanteil schaffte. Nur 1,30 Millionne Zuschauer schalteten ein. "Criminal Minds" bewegte sich anschließend mit 4,7 Prozent auf ähnlich miesem Niveau und auch die beiden neuen "Bull"-Folgen konnten später nichts mehr reißen. Sie bescherten dem Sender Werte von 5,3 und 6,3 Prozent in der Zielgruppe.

