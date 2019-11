"Greatnightshow" endet versöhnlich und geht 2020 weiter

© Sat.1/Boris Breuer

Sat.1 hat die vorerst letzte Ausgabe der "Greatnightshow" mit Luke Mockridge gezeigt, die Quoten fielen etwas besser aus als zuletzt. Der Sender hat bereits für 2020 eine Fortsetzung in Aussicht gestellt.



02.11.2019 - 09:39 Uhr von Timo Niemeier 02.11.2019 - 09:39 Uhr

Nach einem starken Start mit 12,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fiel "Luke! Die Greatnightshow" schnell in den einstelligen Bereich, zuletzt waren nur noch 8,4 Prozent drin. Von diesem Tiefstwert konnte sich Luke Mockridge zum Finale nun etwas entfernen: 780.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die vorerst letzte Ausgabe der Show an, der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent und damit klar über dem Senderschnitt von Sat.1. 1,13 Millionen Menschen sahen insgesamt zu.

Im Schnitt kamen die acht gezeigten Ausgaben auf 1,11 Millionen Zuschauer, Mitte Oktober fiel die Show einmalig unter die Marke von einer Million. Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 9,6 Prozent, wobei es nach dem sehr guten Start eben auch schnell bergab ging. Im kommenden Jahr haben die Macher jedenfalls die Chance, das Format weiterzuentwickeln: Für 2020 hat Sat.1 bereits via Twitter eine neue Staffel angekündigt. "Mord mit Ansage" und "Nightwash" kamen am Freitag übrigens auf 8,5 und 8,7 Prozent Marktanteil.

Den Tagessieg in der Zielgruppe fuhr unterdessen RTL ein: Das Halbfinale von "Ninja Warrior Germany" erreichte 1,22 Millionen junge Zuschauer, damit waren 15,1 Prozent Marktanteil drin. Die Gesamt-Reichweite betrug 2,48 Millionen. Das Bühnenprogramm "Alpha Pussy" von Carolin Kebekus war im Anschluss allerdings nicht mehr so sehr gefragt und fiel auf 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Während RTL beim jungen Publikum vorn lag, sicherte sich Das Erste den Tagessieg beim Gesamtpublikum. Das Drama "Käthe und ich - Dornröschen" sahen sich 4,83 Millionen Menschen an, damit waren für den Sender 16,0 Prozent Marktanteil drin. Im ZDF kam "Der Kriminalist" auf 4,36 Millionen Zuschauer, "SOKO Leipzig" brachte es im Anschluss noch auf 4,41 Millionen. Mit 14,4 und 14,9 Prozent Marktanteil lagen die beiden Serien über dem ZDF-Schnitt.

