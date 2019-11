"Schlagerbooom": Silbereisen lässt Bohlen weit hinter sich

© ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Der "Schlagerbooom" im Ersten hat auch 2019 starke Quoten eingefahren, im Vergleich zu den beiden vergangenen Jahren kamen viele Zuschauer hinzu. Und auch beim jungen Publikum lief es für Florian Silbereisen richtig gut.



03.11.2019 - 09:09 Uhr von Timo Niemeier 03.11.2019 - 09:09 Uhr

5,75 Millionen Menschen haben sich am Samstagabend den "Schlagerbooom 2019" im Ersten angesehen, das entsprach 21,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das ist ein toller Erfolg für den Sender: Erst ein Mal, und zwar zur Premiere 2016, lief es für die Schlagershow besser, damals sahen sogar mehr als sechs Millionen Menschen zu. Im Vergleich zu 2018 kamen etwa 600.000 Zuschauer hinzu. 2017 waren sogar fast 900.000 Zuschauer weniger dabei als in diesem Jahr.

Den Tagessieg in der Primetime musste Florian Silbereisen aber dennoch "Wilsberg" im ZDF überlassen, die "Tagesschau" war insgesamt am Samstag mit 6,97 Millionen Zuschauern das mit Abstand erfolgreichste Format. Doch auch beim jungen Publikum wusste der "Schlagerbooom" zu überzeugen: 850.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, damit waren 10,7 Prozent Marktanteil drin. "Wilsberg" hatte zwar 10.000 junge Zuschauer mehr, der "Schlagerbooom" ging aber auch rund dreieinhalb Stunden, während der Krimi schon nach eineinhalb Stunden zu Ende war.

Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich "Das Supertalent" mit 1,63 Millionen jungen Zuschauern und 19,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt hatte Dieter Bohlen gegenüber Florian Silbereisen aber das deutliche Nachsehen: 3,73 Millionen Zuschauer sahen sich die RTL-Show an, für den Sender waren aber auch damit richtig gute 12,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Richtig aufdrehen konnte im Anschluss "Take Me Out", das sich mit einem Dance-Special vorerst aus dem Programm verabschiedete - und wie. 2,45 Millionen Menschen sahen zu später Stunde noch zu, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das tollen 22,5 Prozent. Eine alte Ausgabe von "Alter Hase" brachte es ab 23:50 Uhr noch auf 20,1 Prozent.

RTL sicherte sich damit auch die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe, 13,3 Prozent Marktanteil standen auf dem Konto des Senders. ProSieben hatte da mit 7,6 Prozent das Nachsehen und landete noch hinter dem Ersten (8,3 Prozent). Zweistellige Marktanteile waren für ProSieben am Samstag eine Ausnahme. In der Primetime erreichte man nur 1,07 Millionen Menschen mit dem Film "CHiPS", das entsprach 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Dirty Cops: War on Everyone" fiel danach auf 7,2 Prozent zurück.

