"Voice"-Halbfinale deutlich über den Vorjahres-Quoten

Das Halbfinale von "The Voice of Germany" hat in diesem Jahr deutlich bessere Quoten eingefahren als 2018. Zugleich konnte die Musikshow am Sonntag in Sat.1 trotz harter Konkurrenz Zuschauer zurückgewinnen. Am Vorabend drehte "Hochzeit auf den ersten Blick" auf.



04.11.2019 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 04.11.2019 - 09:16 Uhr

Eine Woche vor dem Finale hat "The Voice of Germany" wieder mehr Zuschauer vor den Fernseher gelockt als zuletzt. Trotz harter Konkurrenz mit Münster-"Tatort" oder Formel 1 brachte es die Musikshow am Sonntagabend in Sat.1 auf 2,52 Millionen Zuschauer. Im Vergleich zum Donnerstag zog die Reichweite damit um 350.000 Zuschauer an. Dass in der Zielgruppe mit 13,6 Prozent Marktanteil das bisherige Staffel-Tief leicht unterboten wurde, wird man in Unterföhring dagegen gut verschmerzen können.

Vor allem mit Blick auf die Vorjahres-Quoten können die Verantwortlichen aufatmen: Damals hatte das Halbfinale in Sat.1 zwei Prozentpunkte weniger eingefahren als diesmal. Und auch vom Vorabend kommen für den Sender gute Nachrichten: "Hochzeit auf den ersten Blick" steigerte sich dort auf 2,25 Millionen Zuschauer und erzielte sehr gute 14,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Besser lief es für die Show zuletzt vor zwei Jahren.

Zuschauer-Trend: The Voice of Germany



Für einen schönen Erfolg sorgte im Vorfeld zudem die Wiederholung von "Harry Potter und der Halbblutprinz", die auf 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. All das half dabei, Sat.1 am Sonntag zum Marktführer zu machen: Mit 10,7 Prozent Marktanteil landete der Sender fast zwei Prozentpunkte vor dem Ersten, RTL schaffte sogar im Schnitt nur 8,0 Prozent. Noch schwerer tat sich ProSieben, das mit 7,2 Prozent Marktanteil hinter Vox auf dem fünften Platz landete.

Unter den kleinen Sendern erwischte derweil insbesondere 3sat einen starken Tag: Mit einem Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent schlug sich der Thementag "Wüste" überaus gut. So verzeichnete der Spielfilm "Der Flug des Phoenix" am Vorabend im Schnitt 630.000 Zuschauer und in der Primetime lockte "Lawrence von Arabien" immerhin noch 6000.000 Zuschauer vor den Fernseher. Dass beide Filme schon über 50 Jahre auf dem Buckel haben, störte das Publikum offensichtlich nicht.

