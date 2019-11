"The Voice of Germany" endet stärker als vor einem Jahr

© Sat.1/André Kowalski

Die neunte Staffel von "The Voice of Germany" ist mit besseren Quoten zu Ende gegangen als vor einem Jahr. An den "Tatort" kam die Sat.1-Show aber nicht heran. Tagesmarktführer wiederum wurde ProSieben dank eines erfolgreichen Film-Doppelpacks.



11.11.2019 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 11.11.2019 - 08:51 Uhr

Am Sonntagabend ist das Finale der neunten Staffel von "The Voice of Germany" über die Bühne gegangen - und mit den Quoten kann man bei Sat.1 zufrieden sein, weil sich die Show im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern konnte. Mit 2,58 Millionen Zuschauern fiel die Gesamt-Reichweite zwar nur geringfügig höher aus als 2018, doch in der Zielgruppe trieben 1,21 Millionen 14- bis 49-Jährige den Marktanteil auf sehr gute 13,7 Prozent.





Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hatte sich das Finale noch mit weniger als zwölf Prozent zufriedengeben müssen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass "The Voice" noch 2017 mit fast 17 Prozent Marktanteil zu Ende ging. Das Staffel-Fazit fällt derweil gut aus: Mit im Schnitt rund 16,6 Prozent bewegte sich die Show bei ProSieben und Sat.1 in den vergangenen Wochen auf dem Niveau des Vorjahres. Von einstigen Spitzenwerten blieb die Sendung damit aber erneut ein gutes Stück entfernt.

Zuschauer-Trend: The Voice of Germany





Dem Tagessieg fuhr am Sonntagabend erwartungsgemäß nicht "The Voice" ein, sondern der "Tatort". Mit 8,55 Millionen Zuschauern verzeichnete der ARD-Krimi einen hervorragenden Marktanteil von 24,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Das waren mehr als doppelt so viele Zuschauer wie das ZDF mit einem "Inga Lindström"-Film vor den Fernseher lockte. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Krimi mit 2,49 Millionen Zuschauern sowie 21,5 Prozent Marktanteil uneinholbar an der Spitze.

ProSieben wurde derweil in der Zielgruppe Dritter: Dort verzeichnete "The Accountant" ordentliche 11,2 Prozent Marktanteil bei insgesamt 2,05 Millionen Zuschauern, später am Abend punktete auch noch "Shooter" mit 13,4 Prozent. Unterm Strich verhalf die starke Primetime dem Sender sogar zur Tagesmarktführerschaft. Einen Achtungserfolg gab's zudem für RTLzwei, das mit dem Spielfilm "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" gute 6,8 Prozent Marktanteil einfuhr.

