Hirschhausens Bildungs-Doku tut sich gegen Krimi schwer

© WDR/Ben Knabe

Mit der Themenwoche "Zukunft Bildung" macht die ARD derzeit auf ein wichtiges Thema aufmerksam, die Quoten am Montagabend blieben für Eckart von Hirschhausen und Frank Plasberg dennoch überschaubar. Das ZDF setzte auf Krimikost und war erfolgreich.



12.11.2019 - 09:45 Uhr von Timo Niemeier 12.11.2019 - 09:45 Uhr

Wer wenig gelernt hat, verdient nicht nur wenig, sondern stirbt in der Regel auch früher als Menschen mit besserer Bildung. Diesem Phänomen ist am Montagabend Das Erste nachgegangen - mit überschaubarem Erfolg. Die Reportage "Hirschhausen macht Schule - Warum Bildung gesund macht" erreichte zur besten Sendezeit nur 2,88 Millionen Menschen ab drei Jahren, das entsprach 9,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Für ein scheinbar recht unattraktives Thema sind das solide Werte, die Reportage lag damit dennoch recht deutlich unter dem Senderschnitt.

Beim jungen Publikum lief es dafür recht gut, bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Hirschhausen mit dem Film immerhin 7,4 Prozent. Und auch "Hart aber fair" beschäftigte sich angesichts der aktuell laufenden Themenwoche mit der Bildung - beim jungen Publikum ging der Marktanteil aber prompt auf 5,5 Prozent zurück. Insgesamt hielt sich Frank Plasberg aber auf dem Niveau der Reportage: 9,2 Prozent Marktanteil waren drin, 2,73 Millionen Menschen sahen zu. Die "Tagesthemen" erreichten ab 22:15 Uhr mit ihren 2,55 Millionen Zuschauern immerhin 11,0 Prozent Marktanteil. Es war das einzige Mal, dass Das Erste am Montagabend bei zweistelligen Werten lag. Die Doku "Ungenügend! Wie der Lehrermangel unsere Grundschüler abhängt!" interessierte danach nur noch 1,12 Millionen Menschen, der Marktanteil fiel postwendend auf 6,6 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur noch 3,5 Prozent drin. Das ZDF hatte da leichtes Spiel, setzte aber auch auf leicht verdaulichere Kost. Der Krimi "Irgendwas bleibt immer" unterhielt ab 20:15 Uhr durchschnittlich 5,28 Millionen Menschen, damit war dem Sender der Tagessieg knapp vor "Bauer sucht Frau" sicher. 16,9 Prozent Marktanteil standen für die Mainzer auf der Uhr. Am späten Abend erreichte man mit dem Film "Der Killer & sein Bodyguard" noch 2,19 Millionen Zuschauer und 12,6 Prozent. Hier lag der Marktanteil beim jungen Publikum auch bei guten 9,2 Prozent, in der Primetime holte der Krimi noch 7,0 Prozent.

Teilen