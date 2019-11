"Ready to Beef" findet nur kleines Publikum bei Vox

© TVNow/Pervin Inan Sertas

Noch eine Kochshow, und dann zum Start ausgerechnet noch gegen große Show-Konkurrenz bei RTL und Sat.1? Das war wohl nicht die beste Idee: "Ready to Beef" legte bei Vox einen schwachen Einstand hin. Dafür lief's am Vorabend sehr gut.



16.11.2019 - 09:58 Uhr von Uwe Mantel 16.11.2019 - 09:58 Uhr

Der klare Verlierer im Show-Dreikampf am Freitagabend heißt Vox. Die neue Show "Ready to Beef" mit Tim Mälzer und Tim Raue musste sich zum Auftakt mit nur 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben - und auch das Einsammeln von Zuschauern im Lauf der Zeit funktionierte nicht, die zweite Folge lief mit 5,0 Prozent Marktanteil ähnlich schlecht. "Ready to Beef" lag damit sogar leicht unter den Werten, die Vox zuletzt in der Regel mit - ungleich kostengünstigeren - Wiederholungen der Serie "Bones" auf diesem Sendeplatz erzielen konnte. Insgesamt zählten die beiden Folgen rund 700.000 Zuschauer, beim Gesamtpublikum lagen die Marktanteile somit sogar nur bei 2,4 und 2,6 Prozent.

Um 22:15 Uhr übernahm dann zwar wieder "Bones" - nun fehlte der Serie aber der Zuschauer-Einsammel-Effekt, der sich sonst einstellt und im Lauf des Abends für meist deutlich steigende Quoten sorgt. So begann "Bones" aber um 22:15 Uhr bei nur 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine weitere Folge um 23:13 Uhr steigerte sich dann zwar, lag mit 5,3 Prozent aber ebenfalls noch deutlich unter den Vox-Normalwerten. Das sorgte dafür, dass kabel eins nach anfänglichen Problemen - "Navy CIS" holte um 20:15 Uhr nur 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - ab 21:15 Uhr durchweg vor Vox lag. Die diversen "Navy CIS"-Serien steigerten sich über 5,6 Prozent um 21:15 Uhr und 22:15 Uhr auf 6,2 Prozent nach 23 Uhr und 7,3 Prozent nach Mitternacht.

So ernüchternd der Blick auf den Vox-Abend war, so gut sah es tagsüber aus. "Shopping Queen" etwa holte um 15 Uhr bereits 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "4 Hochzeiten und eine Traumreise" erwischte mit 9,9 Prozent Marktanteil ebenfalls einen sehr guten Tag. Und auch der Vorabend lief so glänzend wie selten: "First Dates" überzeugte mit 9,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Das perfekte Dinner" kam danach auf 9,7 Prozent Marktanteil. Nur "Prominent" konnte da wieder nicht mithalten, erwischte mit 6,0 Prozent Marktanteil aber zumindest auch einen der besseren Tage.

