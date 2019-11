Anime-Abend hat's schwer, Nitro mit starkem Endspurt

© ProSieben MAXX

ProSieben Maxx konnte mit seiner Anime-Programmierung am Freitagabend in dieser Woche gar nichts reißen, auch DMAX hatte mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Für Nitro ließ sich der Abend zwar auch mau an - doch dann kam der Enspurt



16.11.2019 - 10:18 Uhr von Uwe Mantel 16.11.2019 - 10:18 Uhr

ProSieben Maxx tat sich mit seiner Anime-Programmierung am Freitag erstaunlich schwer. Schon nachmittags und am Vorabend sahen diesmal über lange Zeit nur zwischen 30.000 und 50.000 Zuschauer zu, die Marktanteile lagen auch bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich unter der 1-Prozent-Marke - und in der Primetime setzten sich die Probleme fort. Der Film "Free! Starting Days" zählte nur 70.000 Zuschauer. Marktanteile von 0,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge. "Bungo Stray Dogs", "Megalo Box", "Tokyo Ghoul" und "The Testament of Sister New Devil" mussten sich danach sogar wieder mit Marktanteilen zwischen 0,3 und 0,5 Prozent zufrieden geben.

Mit Problemen in der Primetime hatte aber auch DMAX zu kämpfen. "Hurricane Man", "Yukon Men" und "Moonshiners" kamen zwischen 20:15 Uhr und 23:15 Uhr nur auf Zielgruppen-Marktanteile zwischen 0,6 und 0,9 Prozent, erst danach ging's mit "Caravaning & Cooking: Brian auf großer Tour" zumindest mal über die 1-Prozent-Marke hinaus. Zufriedenstellend waren die Quoten dann erstmals nach Mitternacht, als "King of Bacon - Ran an den Speck" sich plötzlich auf üppige 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte. 140.000 Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt zu.

Über einen starken Endspurt kann man sich auch bei Nitro freuen. Dort lief es in der Primetime zwar nicht ganz so schlecht wie bei den Männersender-Konkurrenten, 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für die "Medical Detectives" um 20:15 Uhr lagen aber gleichwohl ebenfalls weit unter dem Senderschnitt. Dann ging's aber Stück für Stück bergauf. Nach 22 Uhr standen mit "The First 48" schon immerhin 1,9 Prozent auf dem Konto, ab 23:48 Uhr lag "Medical Detectives" dann bei 4,0 Prozent, die Wiederholung von "The First 48" erzielte ab 0:36 Uhr dann sogar bereits 5,1 Prozent Marktanteil. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war Nitro letztlich damit wieder der größte unter den kleineren Sendern, gefolgt diesmal von ZDFinfo, das mit 1,7 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern einen ungewöhnlich starken Tag erwischte.

Teilen