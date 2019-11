Raketenwürmer lassen Tele 5 jubeln, Domian schwächer

© Tele 5

Mit drei Filmen der "Tremors"-Reihe über Rakentenwürmer sicherte sich Tele 5 am Samstagabend trotz Fußball hervorragende Quoten. Im WDR Fernsehen verlor "Domian live" nach der streikbedingten Verschiebung fast die Hälfte der Zuschauer.



17.11.2019 - 09:48 Uhr von Uwe Mantel 17.11.2019 - 09:48 Uhr

Wegen des Warnstreiks am Freitag musste der WDR die zweite Ausgabe von "Domian live" in dieser Woche kurzfristig um einen Tag auf den Samstagabend verschieben - was sich nun deutlich in den Zuschauerzahlen bemerkbar gemacht hat. Während die erste Ausgabe, die im Anschluss an den reichweitenstarken "Kölner Treff" zu sehen war, noch eine halbe Million Zuschauer erreichte, musste sich Folge 2 nun mit 270.000 Zuschauern zufrieden geben. Der Marktanteil sank von 4,0 auf 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,5 Prozent erreicht. In WDR-Stammland NRW wurden 3,7 Prozent Marktanteil erzielt.

Zuvor hatte sich die dritte Ausgabe der Markus-Barth-Show "Soweit dazu" auf ihre bislang besten Werte gesteigert.430.000 Zuschauer wurden erreicht, 40.000 mehr als bei Folge 2. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 1,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,8 Prozent Marktanteil erzielt. Der Klassiker "Mitternachtsspitzen" unterhielt zuvor 850.000 Zuschauer. 3,1 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 1,1 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen - die Fußball-Konkurrenz machte sich hier übrigens nicht negativ bemerkbar, beim jüngeren Publikum lief es sogar so gut wie schon länger nicht mehr.

Ebenfalls völlig unbeeindruckt vom Länderspiel bei RTL zeigte sich am Samstababend Tele 5. "Tremors 2 - Die Rückkehr der Raketenwürmer" lockte um 20:15 Uhr bereits 420.000 Zuschauer an. Das reichte für starke 1,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Tremors 3 - Die neue Brut" hielt fast alle Zuschauer: 390.000 waren hier noch dabei, was zu späterer Stunde für weiter steigende Marktanteile sorgte. 1,9 Prozent wurden beim Gesamtpublikum gemessen, 2,9 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. "Tremors 4 - Wie alles begann" ließ nach Mitternacht den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe dann sogar auf 4,4 Prozent seigen, 220.000 Zuschauer sahen hier insgesamt noch zu.

Tele 5 brachte es alles in allem auf einen sehr guten Tagesmarktanteil von 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Größter unter den kleinen Sendern war aber Super RTL mit 2,6 Prozent Tagesmarktanteil. Hier lief in der Primetime "Asterix bei den Olympischen Spielen" mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut. 750.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Im Anschluss sahen sich noch 460.000 Zuschauer "Eine samtige Bescherung" an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog hier am späteren Abend weiter auf hervorragende 4,5 Prozent an.

