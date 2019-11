RTL nimmt mit Fußball vor allem ARD-Serien Zuschauer ab

© Screenshot RTL

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich in der EM-Qualifikation auch gegen Nordirland durchgesetzt und RTL damit sehr gute Quoten beschert. Vor allem die ARD-Serien hatten unter der starken Konkurrenz zu leiden.



20.11.2019 - 09:15 Uhr von Timo Niemeier 20.11.2019 - 09:15 Uhr

RTL ist am Dienstag mit dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Nordirland Tagessieger bei Jung und Alt gewesen. So sahen sich 7,66 Millionen Menschen die erste Halbzeit der Partie an, die zweiten 45 Minuten steigerten sich dann sogar noch auf 8,87 Millionen. Kein anderer Sender hatte auch nur annähernd so viele Zuschauer. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lagen die Reichweiten bei 2,32 und 2,47 Millionen.

Schon mit der ersten Halbzeit holte RTL damit ganz starke 24,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, danach ging es sogar noch auf 30,0 Prozent hinauf. Und auch beim Gesamtpublikum wuchs der Marktanteil von zuvor schon sehr guten 24,3 auf später noch bessere 32,5 Prozent. Mit den Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele erreichte RTL später noch durchschnittlich 2,79 Millionen Zuschauer, damit waren 15,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin.

Während sich RTL damit in der Zielgruppe mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 16,2 Prozent problemlos an die Spitze setzte, reichte es insgesamt mit 13,2 Prozent nur zu Platz zwei. Das ZDF war mit 13,4 Prozent noch etwas erfolgreicher. In dieser Woche verzichteten die Mainzer aber auch auf "ZDFzeit" und sendeten stattdessen lieber eine alte Ausgabe "Der Kommissar und das Meer", die von 3,76 Millionen Menschen gesehen wurde und es auf 12,1 Prozent brachte. Danach fiel man bis nach Mitternacht in den einstelligen Bereich, weil tagsüber aber teilweise wieder mehr als 20 Prozent drin waren, holte man sich knapp die Tagesmarktführerschaft.

Geschadet hat König Fußball unterdessen vor allem den ARD-Serien, die Federn lassen mussten. "Tierärztin Dr. Mertens" kam beispielsweise nur auf 3,74 Millionen Zuschauer und fiel damit erstmals in der laufenden Staffel auf weniger als vier Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag immerhin noch bei 12,2 Prozent. "In aller Freundschaft" kam danach noch auf 4,06 Millionen Zuschauer - zuletzt waren nicht selten mehr als fünf Millionen drin. 13,0 Prozent Marktanteil standen hier auf der Uhr. Während "Report München" und die "Tagesthemen" im Anschluss mit 7,9 und 7,4 Prozent enttäuschten, steigerte sich "3nach9" zum Jubiläum auf 10,0 Prozent, 1,28 Millionen Menschen sahen sich die Talkshow am späten Abend an.

