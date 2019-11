"Teenies allein daheim" bricht ein, Rekord für "First Dates"

© kabel eins

Nach einem gelungenen Einstand musste das neue Kabel-Eins-Experiment "Teenies allein daheim" in der zweiten und zugleich letzten Woche deutlich Federn lassen. Unterdessen jubelt man bei Vox über einen neuen Bestwert am Vorabend.



22.11.2019 - 09:40 Uhr von Uwe Mantel 22.11.2019 - 09:40 Uhr

Zunächst nur zwei Folgen gab's bei Kabel Eins von "Teenies allein daheim - Das Erziehungsexperiment" zu sehen - und das Ergebnis fiel in den beiden Wochen höchst unterschiedlich aus. Nachdem die erste Folge in der vergangenen Woche mit 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch einen guten Einstand hinlegte, reichte es für die zweite Folge nun nur noch für enttäuschende 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Von den 720.000 Zuschauern der Vorwoche blieben nur noch 490.000 übrig. Dass das nachfolgende "K1 Magazin" sogar nur 2,6 Prozent erreichte, lässt auch für den Quotenverlauf innerhalb der Sendung wenig gutes erwarten.

Deutlich erfolgreicher war man da am Donnerstagabend bei Vox, wo die Filme "Rapunzel - Neu verföhnt" und "Colombiana" mit 8,5 und 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut abschnitten. Doch gejubelt wird in Köln heute vor allem beim Blick auf den Vorabend - denn dort schwang sich "First Dates - Ein Tisch für Zwei" mit 11,1 Prozent Marktanteil zu einem neuen Bestwert auf. Ohnehin läuft die Datingshow derzeit so gut wie nie, wie ein Blick auf den Langzeit-Trend zeigt. "Das perfekte Dinner" konnte zwar nicht ganz mithalten, 8,0 Prozent Marktanteil sind aber trotzdem ein sehr ordentlicher Wert.

Langzeittrend: First Dates - Ein Tisch für 2



Von solchen Zahlen kann man bei Sat.1 am Vorabend weiterhin nur träumen: "Die Ruhrpottwache" lag um 18 Uhr bei 4,0 Prozent, "Genial daneben - Das Quiz" kam eine Stunde später auf 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Schwäche setzte sich in der Primetime zudem weiter fort. "FBI" kam um 20:15 Uhr auf 5,6 Prozent Marktanteil - und das war schon der beste Wert des Abends. Eine alte "Criminal Minds"-Folge musst sich im Anschluss mit 4,4 Prozent Marktanteil zufrieden geben, die "Bull"-Erstausstrahlung lief danach auch nicht besser - und eine weitere alte Folge der Serie schleppte sich um 23:11 Uhr gar mit nur 3,9 Prozent über die Ziellinie.

Sat.1 landete damit deutlich hinter RTLzwei, obwohl man dort ausschließlich Wiederholungen zeigte. Mit den 6,4 Prozent Marktanteil für "Hartes Deutschland" kann man angesichts dessen vollauf zufrieden sein, "Der Jugendknast" und "Das Messie-Team" liefen später am Abend mit 8,4 und 8,0 Prozent sogar noch deutlich besser.

