Promi-Ninjas triumphieren, "Dancing on Ice" verliert weiter

Nachdem die unglückliche Zweiteilung am Auftaktwochenende "Dancing on Ice" schon Zuschauer gekostet hat, schalteten am Freitag nun nochmal 170.000 weniger ein. Hervorragend lief hingegen die Promi-Ausgabe von "Ninja Warrior" bei RTL



23.11.2019 - 09:04 Uhr von Uwe Mantel 23.11.2019 - 09:04 Uhr

Die zweite Staffel von "Dancing on Ice" gerät für Sat.1 aus Quotensicht zur herben Enttäuschung. Die Quotenentwicklung spricht bislang jedenfalls eine deutliche Sprache: Mit 1,7 Millionen Zuschauern war die zweite Staffel am Freitag vergangener Woche schon deutlich unter den Tiefstwerten aus Staffel 1 vom Jahresanfang geblieben, am Sonntag schalteten nur noch 1,52 Millionen Zuschauer ein, an diesem Freitag - als nun immerhin erstmals alle verbliebenen Teilnehmer in einer Sendung antraten - waren es nur noch 1,35 Millionen Zuschauer, die einschalteten. Zum Vergleich: Der Tiefstwert der ersten Staffel lag noch bei 1,9 Millionen Zuschauern.

Der Marktanteil in der Zielgruppe verharrte mit 7,0 Prozent unter dem Senderschnitt auf dem gleichen Niveau wie am vergangenen Sonntag - und dass es trotz Zuschauerrückgang nicht weiter nach unten ging, ist nur der allgemein geringeren TV-Nutzung an einem Freitag zu verdanken. Im Vergleich zur Freitags-Sendung vergangener Woche ging's um fast drei Prozentpunkte nach unten. Beim Gesamtpublikum wurden 5,4 Prozent Marktanteil erzielt. Die zweite Folge der von Frank Rosin moderierten Panelshow "Vorschrift ist Vorschrift", die dann gegen Mitternacht startete, war mit 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenfalls wieder ein Flop. Zwar fiel der Marktanteil hier etwas höher aus als in der Vorwoche, da lief die Sendung aber auch noch 50 Minuten früher. Immerhin blieb die Reichweite trotz der späteren Sendezeit mit 570.000 Zuschauern annähernd stabil.

Während bei Sat.1 heute also wieder Wunden lecken angesagt ist, kann man bei RTL über hervorragende Quoten für die Promi-Ausgabe von "Ninja Warrior Germany" jubeln. Mit einem Marktanteil von 19,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Show den klaren Tagessieg in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt hatten 2,85 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum guten 11,4 Prozent Marktanteil entsprach. Stärkster Primetime-Verfolger beim jungen Publikum war ProSieben, das mit "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" um 20:15 Uhr 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Die Wiederholung von "John Wick" konnte im Anschluss mit 11,7 Prozent Marktanteil ebenfalls überzeugen.

