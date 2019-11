"heute-show" in Höchstform, ZDF-Krimis vor ARD-Weingut

© ZDF/Sascha Baumann

Viertmeistgesehene Sendung beim Gesamtpublikum, sogar Platz 3 bei den 14- bis 49-Jährigen: Die "heute-show" bleibt ein echtes Schwergewicht am Freitagabend. Auch um 20:15 Uhr hatte das ZDF mit seinen Krimis bereits die Nase vorn.



23.11.2019 - 09:45 Uhr von Uwe Mantel 23.11.2019 - 09:45 Uhr

Der Erfolg der "heute-show" am Freitagabend ist weiterhin beeindruckend. So schalteten in dieser Woche insgesamt 4,19 Millionen Zuschauer ein - nur zum Vergleich: Neben den ZDF-Krimis erreichte einzig die "Tagesschau" am Freitag mehr Zuschauer, selbst alle Primetime-Sendungen der Konkurrenz erreichten ein kleineres Publikum. Der Marktanteil der "heute-show" lag beim Gesamtpublikum bei 17,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 15,3 Prozent Marktanteil sogar ein neuer Staffel-Bestwert aufgestellt. In dieser Altersgruppe platzierte sich die "heute-show" sogar auf Platz 3 der meistgesehenen Sendungen des Tages, nur das Promi-Special von "Ninja Warrior Germany" und "GZSZ" erreichten mehr junge Zuschauer.

Genauso beeindruckend ist allerdings auch, wie heftig der Quotenabsturz nach der "heute-show" ausfällt, wenn um kurz nach 23 Uhr "Aspekte" übernimmt. Von den 4,19 Millionen "heute-show"-Zuschauern blieben bei "Aspekte" nur noch 970.000 übrig. Der Marktanteil sackte auf 5,5 Prozent beim Gesamtpublikum ab. Interessant ist aber auch, dass das Kulturmagazin ein sehr junges Format ist - der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 5,8 Prozent sogar höher aus als beim Gesamtpublikum - beim ZDF ein absoluter Ausnahmefall.

Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte "Aspekte" übrigens sogar einen höheren Marktanteil als um 20:15 Uhr "Der Kriminalist", der magere 5,4 Prozent erreichte. Doch mit den Krimis erreichte das ZDF wie gewohnt sehr viele vornehmlich ältere Zuschauer. Dank 4,73 Millionen Zuschauern sicherte sich "Der Kriminalist" jedenfalls den Tagessieg beim Gesamtpublikum, die "SOKO Leipzig" ermittelte direkt im Anschluss vor 4,46 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile lagen bei 15,9 und 15,3 Prozent. Damit setzte sich das ZDF gegen eine weitere Folge der ARD-Reihe "Weingut Wader" durch, die mit 3,94 Millionen Zuschauern und 13,2 Prozent Marktanteil aber ebenfalls gut lief. Das jüngere Publikum war aber auch damit kaum zu begeistern, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 5,1 Prozent. Dafür erzielte am Vorabend "Wer weiß denn sowas?" mit 10,8 Prozent Marktanteil den bislang besten Wert dieser Staffel bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 3,7 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was 18,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Teilen