"Wer weiß denn sowas?" feiert erfolgreiches Jubiläum

Zur 500. Folge von "Wer weiß denn sowas?" hat Das Erste die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" in der Primetime ausgestrahlt. Der Tagessieg war damit zwar nicht drin, dennoch lief es so gut wie schon seit einiger Zeit nicht mehr.



24.11.2019 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 24.11.2019 - 09:05 Uhr

Mit "Wer weiß denn sowas?" holt Das Erste seit einigen Wochen am Vorabend wieder fantastische Quoten, die Quizshow mit Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoecker ist das Zugpferd um 18 Uhr. Und weil das Format nun seine 500. Folge feierte, holte man es erneut in die Primetime, wo schon in der Vergangenheit regelmäßig sehr gute Quoten drin waren. Das war auch zum Jubiläum nicht anders.

5,56 Millionen Menschen sahen sich die Jubiläumsausgabe zur besten Sendezeit an, das entsprach 20,5 Prozent Marktanteil. Den Primetime-Sieg holte man sich damit aber nicht, der Krimi "Stralsund - Doppelkopf" erreichte im ZDF sogar 5,97 Millionen Zuschauer, damit waren aufgrund der kürzeren Sendezeit 20,1 Prozent Marktanteil drin. Die "Tagesschau" um 20 Uhr kam sogar auf 6,40 Millionen Zuschauer und 23,7 Prozent. Für "Wer weiß denn sowas?" war es gleichzeitig die höchste Reichweite in der Primetime seit Februar 2018, damals sahen sogar mehr als sechseinhalb Millionen Menschen zu.

Richtig gut schlug sich "Wer weiß denn sowas?" aber auch beim jungen Publikum. 980.000 Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier wurden 12,9 Prozent gemessen. In der Primetime musste man sich damit nur RTL geschlagen geben. Der ZDF-Krimi hatte hier mit 7,9 Prozent das Nachsehen, lag aber ebenfalls über dem Senderschnitt.

Sehr erfolgreich ist Das Erste auch am Vorabend gewesen. Mit der Bundesliga-"Sportschau" erreichte man 5,03 Millionen Menschen, 21,7 bei allen und 16,4 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern waren damit drin. Und während "SOKO Kitzbühel" im ZDF immerhin noch 11,0 Prozent holte, tat sich eine alte Folge "Dr. Klein" später mit 8,7 Prozent schon sehr viel schwerer. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Das Erste am Samstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,5 Prozent Platz eins in den Tagescharts eroberte. Das ZDF landete mit 11,4 Prozent deutlich dahinter. Beim jungen Publikum holte Das Erste 9,0 Prozent und sicherte sich Platz zwei noch vor ProSieben (8,9 Prozent).

