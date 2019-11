"Terra X" trumpft auf, "West of Liberty" tut sich schwer

© ZDF/Corporate Design

Zum Auftakt der siebenteiligen Reihe über die Kontinente lockte "Terra X" über fünf Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Dafür blieb das ZDF diesmal in der Primetime blass. "West of Liberty" hatte bei der TV-Ausstrahlung Probleme.



25.11.2019 - 09:31 Uhr von Uwe Mantel 25.11.2019 - 09:31 Uhr

Mit seinen Dokumentationen unter dem Label "Terra X" fährt das ZDF fast immer sehr gut, die Werte in dieser Woche stechen nun aber nochmal heraus: Zum Auftakt der Reihe "Sieben Kontinente - Ein Planet", in der es um die Antarktis ging, schalteten 5,14 Millionen Zuschauer ein - damit war es die höchste "Terra X"-Reichweite seit Februar. Der Marktanteil belief sich auf hervorragende 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,2 Prozent Marktanteil erzielt.

In der Primetime konnte das ZDF am Sonntag hingegen nicht glänzen. "Marie fängt Feuer" hatte gegen den Knapp-10-Millionen-"Tatort" im Ersten keine Chance und blieb mit 4,08 Millionen Zuschauern bei nur mittelmäßigen 11,7 Prozent Marktanteil hängen. Am späteren Abend feierte dann "West of Liberty" seine TV-Premiere. Das ZDF zeigt online eine sechsteilige internationale Version des Agententhrillers, fürs Fernsehen hat man daraus zwei Filme mit insgesamt deutlich kürzerer Laufzeit zusammengeschnitten. Der erste der beiden Filme muste sich mit 2,08 Millionen Zuschauern und 10,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zufrieden geben. Insbesondere jüngere Zuschauer fand man kaum: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei nur 2,9 Prozent.

Eher ernüchternd fiel übrigens auch das Abschneiden des Ersten im weiteren Verlauf des Abends aus. Dass "Anne Will" von den 9,92 Millionen Zuschauern nur 2,97 Millionen vor dem Fernseher halten konnte, ist jedenfalls kein Ruhmesblatt. Der Talk über China erreichte Marktanteile von 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die "Tagesthemen" blieben im Anschluss mit 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum schon einstellig. Das Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente" erreichte danach noch 1,15 Millionen Zuschauer, was 7,1 Prozent Marktanteil entsprach, für die Buchempfehlungen in "Druckfrisch" interessierten sich noch 550.000 Zuschauer, der Marktanteil lag hier bei 4,7 Prozent.

