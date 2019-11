Solide Quoten für ISIS-Dokumentation bei ProSieben

© ProSieben

Für zweistellige Werte reichte es zwar nicht, ProSieben hat am Dienstagabend aber dennoch recht ordentliche Quoten mit der ISIS-Dokumentation von Thilo Mischke eingefahren. Damit lag man auf Augenhöhe mit dem RTL-Programm zur besten Sendezeit.



27.11.2019 - 09:10 Uhr von Timo Niemeier 27.11.2019 - 09:10 Uhr

Schon seit etwas mehr als drei Jahren ist Thilo Mischke mit seiner Reportage-Reihe "Uncovered" im Programm von ProSieben zu sehen und bringt damit eine andere Programmfarbe als üblich zum Sender. Nun hat ProSieben den Journalisten sogar zur besten Sendezeit rangelassen: In der Dokumentation "Deutsche an der ISIS Front" hat sich Mischke in das Frontgebiet zwischen Syrien und dem Irak begeben und Deutsche begleitet, die hier kämpfen. Für diese mutige Programmierung ist der Sender nun belohnt worden.

Zwar wuchsen die Quoten nicht in den Himmel, im Schnitt sahen aber immerhin 1,10 Millionen Menschen zu. Und davon war ein großer Teil recht jung: 800.000 Zuschauer kamen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit holte ProSieben in dieser Altersklasse 9,0 Prozent Marktanteil. "10 Fakten" fiel danach auf 8,1 Prozent, eine weitere Ausgabe erreichte später aber noch 10,0 Prozent. Eben diese 10,0 Prozent holte ab kurz vor Mitternacht schließlich noch die Wiederholung der ISIS-Doku.

Um 20:15 Uhr lag ProSieben mit seinem vergleichsweise schweren Stoff auf Augenhöhe mit RTL - dort setzte man auf das ungleich seichtere "Bachelor in Paradise", das ja schon seit Wochen bei einstelligen Marktanteilen herumkrebst. 810.000 junge Zuschauer sorgten jetzt erneut nur für 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 1,26 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Eine "Bauer sucht Frau"-Wiederholung fiel im Anschluss auf noch schlechtere 7,1 Prozent zurück.

Für sehr gute Stimmung dürfte in Köln aber "Unter Uns" sorgen. Die Soap befindet sich derzeit in ihrer Jubiläumswoche und erreichte am Dienstag 15,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das ist einer der besten Werte des laufenden Jahres. 1,26 Millionen Menschen sahen zu. "Unter Uns" konnte die Reichweite im Vergleich zum Vorprogramm damit mehr als verdoppeln, "Herz über Kopf" unterhielt zuvor nur 570.000 Menschen, damit waren lediglich 7,7 Prozent in der Zielgruppe drin. Am Dienstag performten auch "Alles was zählt" (15,2 Prozent) und "GZSZ" (20,6 Prozent) sehr gut.

