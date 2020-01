Grammel und Dschungel lassen RTL am Freitag jubeln

© Michael Zargarinejad / Universal Music

Erstmals seit mehreren Tagen hat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL wieder mehr als fünf Millionen Zuschauer erreicht. Zuvor knackte schon Sascha Grammels Bühnenprogramm diese Marke. Später am Abend gab's dann auch für Chris Tall Rekorde.



25.01.2020 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 25.01.2020 - 09:03 Uhr

Einen Tag vor dem Finale hat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erstmals seit Sonntag wieder die Marke von fünf Millionen Zuschauer übersprungen. 5,69 Millionen Zuschauer schalteten die RTL-Show am Freitagabend um 22:15 Uhr ein - keine andere Sendung verzeichnete eine höhere Reichweite. Schon beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei starken 23,8 Prozent, in der Zielgruppe reichten 2,69 Millionen 14- bis 49-Jährige sogar gewohnt tolle 36,8 Prozent.

Doch es war nicht nur der Dschungel, der RTL am Freitag jubeln ließ: Zum Start in den Abend lockte bereits Sascha Grammel mehr als fünf Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Sein neues Bühnenprogramm "Fast fertig" wollten 5,12 Millionen Zuschauer sehen, die den Marktanteil auf 16,5 Prozent trieben. Damit bewegte sich der Sender auf Augenhöhe mit den Öffentlich-Rechtlichen: So zählte "Der Staatsanwalt" im ZDF 5,21 Millionen Zuschauer, der ARD-Film "Ihr letzter Wille kann mich mal" erreichte 5,24 Millionen.

In der Zielgruppe brachte es Grammel unterdessen auf 1,82 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 21,4 Prozent - klar, dass das für die unangefochtene Marktführerschaft reichte. Der anschließende Blick hinter die Kullisen kam schließlich noch auf 5,04 Millionen Zuschauer sowie 22,2 Prozent Marktanteil. Und auch Chris Tall meldete sich später am Abend noch erfolgreich zurück: Mit 1,99 Millionen Zuschauern und hervorragenden 24,0 Prozent Marktanteil gab's für "Darf er das?!" dank des Dschungels auf Anhieb neue Bestwerte.

Entsprechend gut fiel schließlich der Tagesmarktanteil aus: Mit 17,6 Prozent war RTL bei den 14- bis 49-Jährigen auch am Freitag wieder die Nummer eins. Sat.1 schaffte als größter Verfolger mit 8,9 Prozent kaum mehr als die Hälfte dessen, ProSieben belegte mit 8,7 Prozent den dritten Rang. Beim Gesamtpublikum setzten sich ZDF und ARD jedoch noch vor den Kölner Sender.

