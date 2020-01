"Fack ju Göhte" sorgt für Quoten-Lichtblick in Sat.1

© Rat Pack / Constantin Film

Sonderlich viel zu holen gab es am Freitag für Sat.1 eigentlich nicht, doch mit "Fack ju Göhte" schwang sich der Sender in der Primetime zum stärksten RTL-Verfolger auf. Vox konnte am Abend nichts reißen, war dafür jedoch am Nachmittag ungewöhnlich stark.



25.01.2020 - 09:47 Uhr von Alexander Krei 25.01.2020 - 09:47 Uhr

Wann immer Sat.1 einen Quoten-Erfolg benötigt, zaubert der Sender den Kino-Hit "Fack ju Göhte" aus dem Ärmel. So geschehen auch am Freitagabend: Auch gegen die starke Konkurrenz durch das Bühnenprogramm von Sascha Grammel fand die Komödie ihr Publikum und brachte immerhin 1,99 Millionen Zuschauer zum Lachen. Bemerkenswert ist vor allem der Blick in die Zielgruppe, wo 1,23 Millionen 14- bis 49-Jährige den Marktanteil auf starke 14,5 Prozent stiegen ließen.

Die Wiederholungen der "Knallerfrauen" bekamen direkt danach allerdings den Dschungel zu spüren: Lag der Marktanteil der Comedy zunächst noch bei ordentlichen 8,4 Prozent, so waren im weiteren Verlauf des Abends zwischenzeitlich nur noch 5,5 Prozent in der Zielgruppe drin. ProSieben kam unterdessen mit dem Spielfilm "Transformers: Ära des Untergangs" nur auf 1,05 Millionen Zuschauer und 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, bei RTLzwei verzeichnete "Die Mumie kehrt zurück" im Schnitt 1,06 Millionen Zuschauer sowie 6,8 Prozent, was anders als im Falle von ProSieben ein schöner Erfolg ist.

Bei Kabel Eins kam "Navy CIS" nach schwachem Start erst spät in Fahrt und steigerte sich im Laufe des Abends auf bis zu 5,4 Prozent. Wenig zu holen hatte erneut Vox, das mit "Bones"-Wiederholungen zeitweise gerade mal 2,9 Prozent Marktanteil erzielte. Dafür kommen für den Kölner Sender gute Nachrichten vom Nachmittag: Nachdem "Shopping Queen" mit einem hervorragenden Markanteil von 13,3 Prozent so erfolgreich war wie seit fast zwei Jahren nicht mehr, markierte auch die neue Dokusoap "Salonfähig - Wer macht schöner?" zum Ende der ersten Woche mit 8,5 Prozent einen neuen Bestwert.

Am Vorabend konnte unterdessen Tele 5 jubeln: "Stargate" lockte dort mehr als eine halbe Million Zuschauer vor den Fernseher und erzielte bis zu 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Einen überraschenden Bestwert gab es zudem für die "Dinner Date"-Wiederholung bei ZDFneo, die um 18:35 Uhr starke 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte.

