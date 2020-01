Starker "Tatort" besiegt beliebtes Dschungel-Wiedersehen

© TVNOW / Stefan Menne

Mehr als neun Millionen Zuschauer sowie der Tagessieg bei Jung und Alt - für den "Tatort" lief es am Sonntagabend einmal mehr blendend. Die Dschungel-Nachlese bei RTL hatte das Nachsehen, war aber ebenso wie ProSieben trotzdem erfolgreich.



27.01.2020 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 27.01.2020 - 08:44 Uhr

Der "Tatort" aus München war am Sonntag die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages. Anders als vor einer Woche blieb die 10-Millionen-Marke zwar unerreicht, doch mit 9,41 Millionen Zuschauern sowie 26,4 Prozent Marktanteil gab es kein Vorbeikommen an dem ARD-Krimi. Das gilt auch fürs junge Publikum, wo 2,42 Millionen 14- bis 49-Jährige den Marktanteil auf ebenfalls hervorragende 22,2 Prozent trieben.

Am ehesten konnte da noch die Dschungel-Nachlese bei RTL mithalten: Am Tag nach dem Finale brachte es "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf 1,89 Millionen junge Zuschauer und einen Marktanteil von 18,7 Prozent. Die Show war damit sogar etwas erfolgreicher als vor einem Jahr. Insgesamt interessierten sich 3,82 Millionen Zuschauer für das Special zur besten Sendezeit.

"Die Stunde danach" hielt schließlich noch 1,90 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und sorgte für 15,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Punkten konnte aber auch ProSieben: Trotz Wiederholung zählte der Spielfilm "Transformers: The Last Knight" im Schnitt 1,81 Millionen Zuschauer sowie gute 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Faster" steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends sogar auf 13,7 Prozent.

Weil ProSieben tagsüber nicht allzu viel reißen konnte, fiel der Tagesmarktanteil mit 8,7 Prozent letztlich recht überschaubar aus. Ganz vorne landete in der Zielgruppe RTL, das 13,1 Prozent schaffte. Das Erste wurde mit 9,8 Prozent Zweiter, war jedoch beim Gesamtpublikum Spitzenreiter - nicht nur wegen des "Tatorts", sondern auch wegen großer Wintersport-Erfolge. Biathlon hatte bereits am Nachmittag fast fünf Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt.

