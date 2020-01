Sat.1-Filme ohne Chance, "Trucker Babes" ausgebremst

© kabel eins

Mit seinem Film-Doppelpack war für Sat.1 am Sonntagabend nichts zu holen. Gleichzeitig taten sich auch die "Trucker Babes" bei Kabel Eins ungewöhnlich schwer. Bei Vox wiederum war "Shopping Queen auf hoher See" kein Erfolg beschieden.



27.01.2020 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 27.01.2020 - 09:14 Uhr

Um am Sonntag auf Erfolge im Sat.1-Programm zu stoßen, musste man auf den Nachmittag und Vorabend blicken. Dort punktete zunächst "Fack ju Göhte" mit 10,9 Prozent Marktanteil, ehe sich "The Biggest Loser" auf 12,4 Prozent in der Zielgruppe steigerte. In der Primetime fielen die Quoten hingegen durchweg dürftig aus - und das, obwohl der Sender mit "Florence Foster Jenkins" sogar eine Free-TV-Premiere im Angebot hatte.

Allerdings interessierten sich gerade mal 1,01 Millionen Zuschauer für die Komödie mit Meryl Streep in der Hauptrolle, in der Zielgruppe blieb der Marktanteil mit 4,5 Prozent äußerst überschaubar. Der Tiefpunkt war damit allerdings noch nicht erreicht, denn "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" schaffte später am Abend sogar gerade mal noch 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Sat.1 musste sich damit dem Film-Doppel von RTLzwei geschlagen: Dort erreichten "Die Jagd zum magischen Berg" und "Red Dawn" Werte von 5,7 und 5,0 Prozent.

Keinen guten Abend erwischten zudem die "Trucker Babes": Nach den Erfolgen der vergangenen Wochen schaffte die Kabel-Eins-Dokusoap diesmal nur 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - schlechter lief es zuletzt vor fast zwei Jahren. Insgesamt waren lediglich 920.000 Zuschauer dabei. Wirklich gut sah es für den Privatsender erst mit der Wiederholung aus, die den Marktanteil nach Mitternacht auf 7,2 Prozent trieb, nachdem "Abenteuer Leben" immerhin 5,5 Prozent schaffte.

Auch Vox legte erst zu später Stunde los: "Prominent!" punktete mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent in der Zielgruppe. Zuvor blieb "Shopping Queen auf hoher See" mit nur 740.000 Zuschauern sowie 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe blass. Der Sender erreichte damit sogar zeitweise weniger Zuschauer als Nitro, wo die "CSI"-Wiederholungen mit bis zu 900.000 Zuschauer punkteten. ZDFneo übersprang um 21:45 Uhr mit "Kommissar Marthaler" sogar die Millionen-Marke.

