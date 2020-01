"Schlag den Besten" fällt gegen "DSDS" auf Tiefstwert

© ProSieben

Während RTL mit "DSDS" auch in dieser Woche wieder den klaren Tagessieg einfuhr, herrscht bei ProSieben Ernüchterung: "Schlag den Besten" fiel zum Start der 2. Staffel auf neuem Sendeplatz und in umkämpfterem Umfeld weit unter Senderschnitt



Im vergangenen Jahres brachte ProSieben den neuesten Ableger seiner "Schlag den..."-Formate an den Start, der diesmal völlig ohne Promis auskommt, dafür aber auf den Mechanismus setzt, dass der Gewinner immer wieder kommen darf. Im weniger stark umkämpften Umfeld des Sommerprogramms funktionierte "Schlag den Besten" aus Quotensicht auch recht ordentlich, im Schnitt kamen die vier Ausgaben auf knapp elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - kein Überflieger also, aber ein durchaus solider Einstand. Nun sollte sich das Format aber in deutlich härteren Umfeld Anfang des Jahres bewähren - und scheiterte vorerst.

Auf dem neuen Sendeplatz am Dienstag- statt Donnerstagabend schalteten zum Auftakt der neuen Staffel nur noch 940.000 Zuschauer ein. Das waren über 300.000 weniger als im Sommer letzten Jahres im Schnitt zugesehen hatten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank auf nur 3,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Senderschnitt mit nur noch 7,0 Prozent ebenfalls sehr deutlich verpasst. Auch eine Wiederholung des "Duell um die Welt" am späteren Abend fiel beim Publikum mit nur 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen durch.

Vor allem die starke Konkurrenz durch RTL dürfte "Schlag den Besten" etliche Zuschauer gekostet haben. Dort zieht "Deutschland sucht den Superstar" weiterhin auf gewohnt hohem Quotenniveau seine Kreise. Mit 19,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Castingshow erneut den ungefährdeten Tagessieg in der klassischen Zielgruppe. 3,51 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Das waren zwar eine halbe Million weniger als noch am Samstag, lag aber im Schnitt der letzten Dienstags-Sendungen. Im Anschluss erreichte "Absolut Xavier Naidoo" noch gute 15,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,66 Millionen Zuschauer sahen das Porträt des "DSDS"-Jurors.

Für Sat.1 ließ sich der Abend deutlich besser an als für ProSieben. "Navy CIS" konnt edne Aufschwung der letzten Wochen erneut bestätigen und erreichte wieder gute 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,51 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Danach ging's allerdings schrittweise bergab. "Navy CIS: L.A." kam noch auf ordentliche 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Hawaii Five-0" startete mit nur 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schlecht in die neue Staffel.

"Schlag den Star" sortierte sich unterdessen auch noch hinter RTLzwei ein. Dort war "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" zum Auftakt der neuen Folgen zwar auch noch nicht in Bestform, lag mit 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber klar im grünen Bereich. Eine Wiederholung von "Hartz und herzlich" stiegerte sich im Anschluss auf 8,0 Prozent. "Hot oder Schrott" war für Vox hingegen mit nur 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe um 20:15 Uhr eine Enttäuschung. Immerhin steigerten sich alte Folgen ab 22:15 Uhr in die Nähe der 8-Prozent-Marke. Kabel Eins blieb mit Marktanteilen von 4,9 Prozent für den "Diamantencop" und 5,2 Prozent für "Eraser" unauffällig.

